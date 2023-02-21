Джинни Басс пожаловалась на болельщика Леброна, который пишет ей критические послания в личных сообщениях
Владелец «Лейкерс» Джинни Басс пожаловалась на поклонника лидера команды Леброна Джеймса, который пишет ей критические послания в личных сообщениях.
Джинни выложила скриншот одного из посланий мужчины с ником LeBronchitis.
«Хочу, чтобы ты знала, что будешь худшим владельцем клуба в спорте, если не совершишь обмен, пока этот сезон еще не поздно спасать», – написал LeBronchitis.
«Вот пример преследования с его стороны. Как я уже говорила на этой платформе ранее, каждый имеет право на собственное мнение, поэтому я не спорю о сути. Просто я не хочу, чтобы мои личные сообщения были полны ваших суждений об обменах с претензией на генерального менеджера, вот и все», – пишет Басс.
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Это же Америка. У отправителя есть возможность отправить сообщение, у получателя есть возможность не читать его. В чем проблема?