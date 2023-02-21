Джинни Басс пожаловалась на болельщика Леброна, который пишет ей критические послания в личных сообщениях

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА болельщики Джинни Басс соцсети Баскетбол

Владелец «Лейкерс» Джинни Басс пожаловалась на поклонника лидера команды Леброна Джеймса, который пишет ей критические послания в личных сообщениях.

Джинни выложила скриншот одного из посланий мужчины с ником LeBronchitis.

«Хочу, чтобы ты знала, что будешь худшим владельцем клуба в спорте, если не совершишь обмен, пока этот сезон еще не поздно спасать», – написал LeBronchitis.

«Вот пример преследования с его стороны. Как я уже говорила на этой платформе ранее, каждый имеет право на собственное мнение, поэтому я не спорю о сути. Просто я не хочу, чтобы мои личные сообщения были полны ваших суждений об обменах с претензией на генерального менеджера, вот и все», – пишет Басс.

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7 комментариев

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Mr.BadGuy
Леброн берет пример с КейДи и тоже начал запускать фейковые акки?
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Райли Карри
Ответ Jerry Rodrogha
А ещё можно засветить товарища на публику. В чём проблема?
) так и сделала
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Budabuda
в чем проблема забанить аккаунт по IP? Просто скажи Маску и он пробьёт его по спутнику и вызовет swat
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Райли Карри
Ответ Caracalla
Ого, в Америке уже можно так делать?? Какая же продвинутая страна, скорее бы у нас такое появилось!
Нифига ты приплел. Не про это написал. Ну ладно. В России тоже так можно. И даже в других странах.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jerry Rodrogha
Ответ Райли Карри
Блин, это соцсеть. Есть два решения проблемы. Удалить аккаунт (маловероятно), и, не читать сообщения. Это же Америка. У отправителя есть возможность отправить сообщение, у получателя есть возможность не читать его. В чем проблема?
А ещё можно засветить товарища на публику. В чём проблема?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Caracalla
Ответ Райли Карри
Блин, это соцсеть. Есть два решения проблемы. Удалить аккаунт (маловероятно), и, не читать сообщения. Это же Америка. У отправителя есть возможность отправить сообщение, у получателя есть возможность не читать его. В чем проблема?
Ого, в Америке уже можно так делать?? Какая же продвинутая страна, скорее бы у нас такое появилось!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Райли Карри
Блин, это соцсеть. Есть два решения проблемы. Удалить аккаунт (маловероятно), и, не читать сообщения.
Это же Америка. У отправителя есть возможность отправить сообщение, у получателя есть возможность не читать его. В чем проблема?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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