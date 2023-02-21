Владелец « » Джинни Басс пожаловалась на поклонника лидера команды , который пишет ей критические послания в личных сообщениях.

Джинни выложила скриншот одного из посланий мужчины с ником LeBronchitis.

«Хочу, чтобы ты знала, что будешь худшим владельцем клуба в спорте, если не совершишь обмен, пока этот сезон еще не поздно спасать», – написал LeBronchitis.

«Вот пример преследования с его стороны. Как я уже говорила на этой платформе ранее, каждый имеет право на собственное мнение, поэтому я не спорю о сути. Просто я не хочу, чтобы мои личные сообщения были полны ваших суждений об обменах с претензией на генерального менеджера, вот и все», – пишет Басс.

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