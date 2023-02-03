Никола Йокич и Джоэл Эмбиид – лучшие игроки января

Центровые Никола Йокич («Денвер») и (« ») признаны лучшими игроками Западной и Восточной конференций соответственно по итогам января.

Йокич в прошедшем месяце помог «Наггетс» выиграть 12 матчей из 16 и закрепиться на первом месте в конференции. Показатели серба составили 24,0 очка, 11,6 подбора и 11,3 передачи в среднем за встречу.

Эмбиид в январе набирал 34,9 очка, делал 10,7 подбора и 1,6 блок-шота. Результат «Сиксерс» в прошедшем месяце – 11-3.

Йокич получил награду лучшему игроку месяца впервые в этом сезоне и в пятый раз в карьере. Для Эмбиида это вторая награда подряд и шестая в карьере.

На награду также претендовали Энтони Эдвардс, Шэй Гилджес-Александер, Леброн Джеймс, Кавай Ленард, Дамиан Лиллард, Лаури Маркканен, Бэм Адебайо, Яннис Адетокумбо, Джейлен Брансон, Дариус Гарлэнд, Кайри Ирвинг и Джейсон Тейтум.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?