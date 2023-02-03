Никола Йокич и Джоэл Эмбиид – лучшие игроки января

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровые Никола Йокич («Денвер») и Джоэл ЭмбиидФиладельфия») признаны лучшими игроками Западной и Восточной конференций соответственно по итогам января.

Йокич в прошедшем месяце помог «Наггетс» выиграть 12 матчей из 16 и закрепиться на первом месте в конференции. Показатели серба составили 24,0 очка, 11,6 подбора и 11,3 передачи в среднем за встречу.

Эмбиид в январе набирал 34,9 очка, делал 10,7 подбора и 1,6 блок-шота. Результат «Сиксерс» в прошедшем месяце – 11-3.

Йокич получил награду лучшему игроку месяца впервые в этом сезоне и в пятый раз в карьере. Для Эмбиида это вторая награда подряд и шестая в карьере.

На награду также претендовали Энтони Эдвардс, Шэй Гилджес-Александер, Леброн Джеймс, Кавай Ленард, Дамиан Лиллард, Лаури Маркканен, Бэм Адебайо, Яннис Адетокумбо, Джейлен Брансон, Дариус Гарлэнд, Кайри Ирвинг и Джейсон Тейтум.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

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2 комментария

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cruyff14@bk.ru
Ответ Iguodala
у Йокича конечно мощная стата из 6 матчей выиграл 12, это топ
Две норма за смену, пятилетку за 3 года)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iguodala
у Йокича конечно мощная стата из 6 матчей выиграл 12, это топ
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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