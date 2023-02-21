Обозреватель The Athletic оценил шансы на возвращение Джеймса Хардена в «Хьюстон» этим летом в 70%

Теги возможные переходы Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Обозреватель The Athletic Келли Айко написал о том, что звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден в межсезонье-2023 с высокой вероятностью может вернуться в «Хьюстон».

Айко оценил шансы на возвращение Хардена в «Рокетс» этим летом в 70%.

«Нет дыма без огня», – пишет журналист.

Прошлым летом Харден подписал с «Филадельфией» продление контракта на 2 года и 68,6 миллиона долларов. В соглашении Джеймса есть опция выхода, которая позволит ему стать свободным агентом после сезона-22/23.

Харден выступал за «Рокетс» с 2012 по 2021 годы, за это время он провел 621 матч, а также выиграл свой единственный трофей MVP в 2018-м.

33-летний игрок набирал в среднем 29,6 очка, 6,0 подбора и 7,7 передачи, попадая 44,3% с игры и 36,2% из-за дуги

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
everyday4768
Ответ AaaaRrrr
Ясн. А зачем?
Зарплату журналисту платят за подобные заявления
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
al77
Сейчас на востоке конкуренты это Бостон и Милуоки по сути.
на западе такая конкуренция - что команд сильных поболее, а что там в Хьюстоне? с кем ему играть? с Кайри договариваться свободным агентом перейти туда?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udod
самое непонятное в этих прогнозах - зачем танкующему Хьюстону в перестройке, цель которого развивать молодых звёзд, то есть использовать их на главных ролях, так вот, зачем им нужно выдавать звёздному ветерану с мячом длинный дорогой контракт (а без такого контракта зачем бороде возвращаться в команду без сиюминутных претензий на гайки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lightsout
шансы 50% - либо вернётся, либо нет
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daishi
Дым, видимо, пока только в голове у обозревателя. У Хардена осталось не так много времени и вряд ли он его будет растрачивать на нынешний Хьюстон, даже в случае провала плана Филек.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AaaaRrrr
Ясн. А зачем?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий