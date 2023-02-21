Обозреватель The Athletic Келли Айко написал о том, что звездный защитник «Филадельфии» в межсезонье-2023 с высокой вероятностью может вернуться в « ».

Айко оценил шансы на возвращение Хардена в «Рокетс» этим летом в 70%.

«Нет дыма без огня», – пишет журналист.

Прошлым летом Харден подписал с «Филадельфией» продление контракта на 2 года и 68,6 миллиона долларов. В соглашении Джеймса есть опция выхода, которая позволит ему стать свободным агентом после сезона-22/23.

Харден выступал за «Рокетс» с 2012 по 2021 годы, за это время он провел 621 матч, а также выиграл свой единственный трофей MVP в 2018-м.

33-летний игрок набирал в среднем 29,6 очка, 6,0 подбора и 7,7 передачи, попадая 44,3% с игры и 36,2% из-за дуги

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