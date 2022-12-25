«Нет, спасибо, у нас все хорошо». Билл Симмонс отреагировал на слухи о желании Хардена вернуться в «Хьюстон»
Известный баскетбольный эксперт Билл Симмонс отреагировал на слухи о возможном переходе защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена в «Хьюстон» следующим летом.
«Рокетс» должны выступить с заявлением: «Нет, спасибо, у нас все хорошо», – написал Симмонс в соцсетях.
Харден выступал за «Хьюстон» c 2012 по 2021 год, после чего вынудил руководство клуба обменять его в «Бруклин».
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