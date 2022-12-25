«Нет, спасибо, у нас все хорошо». Билл Симмонс отреагировал на слухи о желании Хардена вернуться в «Хьюстон»

Известный баскетбольный эксперт отреагировал на слухи о возможном переходе защитника «Филадельфии» в « » следующим летом.

«Рокетс» должны выступить с заявлением: «Нет, спасибо, у нас все хорошо», – написал Симмонс в соцсетях.

Харден выступал за «Хьюстон» c 2012 по 2021 год, после чего вынудил руководство клуба обменять его в « ».

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