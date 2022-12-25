«Нет, спасибо, у нас все хорошо». Билл Симмонс отреагировал на слухи о желании Хардена вернуться в «Хьюстон»

Теги возможные переходы Хьюстон Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Билл Симмонс Баскетбол

Известный баскетбольный эксперт Билл Симмонс отреагировал на слухи о возможном переходе защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена в «Хьюстон» следующим летом.

«Рокетс» должны выступить с заявлением: «Нет, спасибо, у нас все хорошо», – написал Симмонс в соцсетях.

Харден выступал за «Хьюстон» c 2012 по 2021 год, после чего вынудил руководство клуба обменять его в «Бруклин».

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2 комментария

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НеБрат
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Ответ AaaaRrrr
И что у них хорошего? Если ракетам не упадёт Вемби то им нужно будет начинать перестройку перестройки)
Грин, Портер, Шенгюн, Смит, по пятнадцати лет каждому. И что у них плохо в перспективе?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AaaaRrrr
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И что у них хорошего? Если ракетам не упадёт Вемби то им нужно будет начинать перестройку перестройки)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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