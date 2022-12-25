Джеймс Харден всерьез рассматривает вариант с возвращением в «Хьюстон»

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден может вернуться в « » после окончания нынешнего сезона.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, звездный баскетболист всерьез рассматривает данную возможность и может воспользоваться ей в случае неудачного выступления «Сиксерс».

Харден может отклонить опцию игрока на сезон-2023/24 (35,6 млн долларов) и стать неограниченно свободным агентом. Следующим летом «Хьюстон» может освободить до 65 миллионов долларов под потолком зарплат.

«Рокетс» c результатом 9-23 занимают последнее место в Западной конференции и являются второй среди самых молодых команд НБА (после «Оклахомы»).

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