Джеймс Харден всерьез рассматривает вариант с возвращением в «Хьюстон»

Теги возможные переходы Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден может вернуться в «Хьюстон» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, звездный баскетболист всерьез рассматривает данную возможность и может воспользоваться ей в случае неудачного выступления «Сиксерс».

Харден может отклонить опцию игрока на сезон-2023/24 (35,6 млн долларов) и стать неограниченно свободным агентом. Следующим летом «Хьюстон» может освободить до 65 миллионов долларов под потолком зарплат.

«Рокетс» c результатом 9-23 занимают последнее место в Западной конференции и являются второй среди самых молодых команд НБА (после «Оклахомы»).

НБА расследует новый контракт Джеймса Хардена – почему?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tim Timson
Он им уже скачуху дал и естественно получит своё)
Скидуху?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Константин Ловков
Ни Хьюстону, ни Хардену это не нужно. Первые получат высокий пик и продолжат играть молодежью (условно - брать Скута и подписывать Хардена?!), второй просто из Филадельфии начинает выбивать новый контракт побольше.
Он им уже скачуху дал и естественно получит своё)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
262 подписчика
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ни Хьюстону, ни Хардену это не нужно. Первые получат высокий пик и продолжат играть молодежью (условно - брать Скута и подписывать Хардена?!), второй просто из Филадельфии начинает выбивать новый контракт побольше.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексааандр
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что-то понесло его
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только у Хью придется выкинуть всех проспектов на двух позициях).. ну и тренера.. да и ГМ наверное))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
старичок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pawell
что-то Бороду понесло, никак в Филе стрипухи не зашли
Так Филадельфия же - город БРАТСКОЙ любви! наверное, Джимми не поклонник мужского стриптиза...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Усков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Herodotus
Не рассматривает Харден вариант с Хьюстон, во-первых у Хьюстона прблемы), во-вторых с Эмбиидом в тандеме есть шанс на финал конфы минимум
С Риверсом есть шанс на второй раунд максимум, а его всё ещё зачем-то держат.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pawell
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
что-то Бороду понесло, никак в Филе стрипухи не зашли
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j-rich
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если заберут Вембаньяму на будущем драфте, то через 2-3 сезона Хьюстон будет грозной силой. Другое дело что самому Хардену будет уже 35 и заинтересованы ли будут роке с - большой вопрос
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Herodotus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не рассматривает Харден вариант с Хьюстон, во-первых у Хьюстона прблемы), во-вторых с Эмбиидом в тандеме есть шанс на финал конфы минимум
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий