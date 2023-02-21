Джейсон Тейтум: «В Матче звезд впервые сыграл в своих именных кроссовках, это стало мотивацией»

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал о мотивационном факторе, который помог ему установить рекорд результативности Матча звезд НБА.

В Солт-Лейк-Сити Тейтум впервые использовал свои новые именные кроссовки от Jordan Brand и набрал 55 очков.

«Я всем рассказал, что выйду в своих именных кроссовках. Об этом знали тренеры и мои друзья. Это стало дополнительной мотивацией, хотелось, чтобы дебют моей линейки получился успешным.

Мне хотелось стать MVP. Не думал, что удастся набрать 55 очков. Но это стало вишенкой на торте», – заявил Тейутм.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

Фото: Reddit

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1 комментарий

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wagmi
Джейсон Тейтум: «Впервые сыграл в матче, где никто даже не имитировал защиту, это стало мотивацией набить стату".
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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