Джейсон Тейтум: «В Матче звезд впервые сыграл в своих именных кроссовках, это стало мотивацией»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал о мотивационном факторе, который помог ему установить рекорд результативности Матча звезд НБА.
В Солт-Лейк-Сити Тейтум впервые использовал свои новые именные кроссовки от Jordan Brand и набрал 55 очков.
«Я всем рассказал, что выйду в своих именных кроссовках. Об этом знали тренеры и мои друзья. Это стало дополнительной мотивацией, хотелось, чтобы дебют моей линейки получился успешным.
Мне хотелось стать MVP. Не думал, что удастся набрать 55 очков. Но это стало вишенкой на торте», – заявил Тейутм.
20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах
Фото: Reddit
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