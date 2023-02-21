Форвард « » рассказал о мотивационном факторе, который помог ему установить рекорд результативности звезд .

В Солт-Лейк-Сити Тейтум впервые использовал свои новые именные кроссовки от Jordan Brand и набрал 55 очков.

«Я всем рассказал, что выйду в своих именных кроссовках. Об этом знали тренеры и мои друзья. Это стало дополнительной мотивацией, хотелось, чтобы дебют моей линейки получился успешным.

Мне хотелось стать MVP. Не думал, что удастся набрать 55 очков. Но это стало вишенкой на торте», – заявил Тейутм.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

Фото: Reddit