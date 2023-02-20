Джейсон Тейтум – первый игрок в истории НБА, набиравший 50 очков в регулярном чемпионате, плей-офф и Матче всех звезд

Форвард « » стал первым игроком в истории , который набирал 50+ очков в матче регулярного чемпионата, матче плей-офф и Матче всех звезд.

Тейтум также набирал 50+ очков в матче плей-ин.

В воскресенье Тейтум был признан MVP Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити и получил награду, названную в честь Кобе Брайанта. Лидер «Селтикс» набрал 55 очков, обновив рекорд по количеству очков в Матче всех звезд, а также совершил 10 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 подбор.

20 лет назад Майкл Джордан последний раз сыграл на Матче звезд – получил место Картера, послушал песни в свою честь, попал на последних секундах