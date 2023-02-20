Джейсон Тейтум – первый игрок в истории НБА, набиравший 50 очков в регулярном чемпионате, плей-офф и Матче всех звезд

Теги Бостон НБА Матч всех звезд НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал первым игроком в истории НБА, который набирал 50+ очков в матче регулярного чемпионата, матче плей-офф и Матче всех звезд.

Тейтум также набирал 50+ очков в матче плей-ин.

В воскресенье Тейтум был признан MVP Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити и получил награду, названную в честь Кобе Брайанта. Лидер «Селтикс» набрал 55 очков, обновив рекорд по количеству очков в Матче всех звезд, а также совершил 10 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 подбор.

20 лет назад Майкл Джордан последний раз сыграл на Матче звезд – получил место Картера, послушал песни в свою честь, попал на последних секундах

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
salogiannis
У меня стаж несмотрения уже 20 лет, но думаю, на МВЗ сейчас так происходит: почему так важно не просто не сыграть в защите, а быть подальше от кольца? -- Правильно: чтобы не выбрасывать из-за лицевой самому. А почему важно, чтобы не было соперника рядом? -- Правильно: чтобы первый пас пошел именно тебе. Тогда можно развернуться, набрать крейсерскую и пойти прямиком на кольцо. Там люди уже в курсе (см. п.1)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Corsa
У Стэфа и ЭйДи какой рекорд в плей-офф?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Тихомиров
Ответ Jan Paskel
спустя 15 лет посмотрел МВЗ... можно и след. 15 лет не смотреть
интересно, на что надеялся когда включал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ Jan Paskel
спустя 15 лет посмотрел МВЗ... можно и след. 15 лет не смотреть
Через 15 лет, ты даже и не вспомнишь о МВЗ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jan Paskel
спустя 15 лет посмотрел МВЗ... можно и след. 15 лет не смотреть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий