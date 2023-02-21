Свободный агент (34 года, 185 см) договорился о подписании контракта с « ».

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал об ожиданиях, которые связывают «Буллс» с переходом в команду уроженца Чикаго.

«Буллс» рассчитывают, что Беверли привнесет немного ярости на площадке и в раздевалке.

А еще они вернули домой уроженца Чикаго, который играл за местную школьную команду Джона Маршалла», – информирует Воджнаровски.

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