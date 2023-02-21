Свободный агент (34 года, 185 см) договорился о подписании контракта с « ».

Ожидается, что сделка будет оформлена уже во вторник, когда «Буллс» освободят место в составе для Беверли.

С результатом 26-33 чикагцы занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на две победы от «Торонто», который замыкает зону плей-ин.

Беверли в этом сезоне НБА набирал в среднем по 6,4 очка, 3,1 подбора и 2,6 передачи в 45 матчах за «Лейкерс», прежде чем был переведен в «Орландо» перед дедлайном 9 февраля.

12 февраля «Мэджик» выкупили контракт защитника.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет