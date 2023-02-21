Патрик Беверли продолжит карьеру в «Чикаго»
Свободный агент Патрик Беверли (34 года, 185 см) договорился о подписании контракта с «Чикаго».
Ожидается, что сделка будет оформлена уже во вторник, когда «Буллс» освободят место в составе для Беверли.
С результатом 26-33 чикагцы занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на две победы от «Торонто», который замыкает зону плей-ин.
Беверли в этом сезоне НБА набирал в среднем по 6,4 очка, 3,1 подбора и 2,6 передачи в 45 матчах за «Лейкерс», прежде чем был переведен в «Орландо» перед дедлайном 9 февраля.
12 февраля «Мэджик» выкупили контракт защитника.
Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет
2 комментария