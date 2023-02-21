Патрик Беверли продолжит карьеру в «Чикаго»

Теги переходы Чикаго НБА Патрик Беверли Баскетбол

Свободный агент Патрик Беверли (34 года, 185 см) договорился о подписании контракта с «Чикаго».

Ожидается, что сделка будет оформлена уже во вторник, когда «Буллс» освободят место в составе для Беверли. 

С результатом 26-33 чикагцы занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на две победы от «Торонто», который замыкает зону плей-ин.

Беверли в этом сезоне НБА набирал в среднем по 6,4 очка, 3,1 подбора и 2,6 передачи в 45 матчах за «Лейкерс», прежде чем был переведен в «Орландо» перед дедлайном 9 февраля.

12 февраля «Мэджик» выкупили контракт защитника.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

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2 комментария

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Rodbert
Ответ Сергей Пузанков
Карьеру фотографа, надо полагать?
Вряд ли. На его фотках ничего не видно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Пузанков
Карьеру фотографа, надо полагать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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