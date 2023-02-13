«Орландо» отчислил Патрика Беверли

Разыгрывающий Патрик Беверли покинул « ». Клуб опубликовал соответствующее заявление, детали сделки не раскрываются.

Ожидается, что 34-летний баскетболист будет интересен многим командам, которые претендуют на попадание в плей-офф.

В нынешнем сезоне Беверли провел 45 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем 6,4 очка, 3,1 подбора и 2,6 передачи. Перед дедлайном калифорнийцы отправили защитник в «Мэджик», чтобы уменьшить налог на роскошь.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки