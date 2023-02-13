«Орландо» отчислил Патрика Беверли

Теги переходы возможные переходы Лейкерс Орландо НБА Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий Патрик Беверли покинул «Орландо». Клуб опубликовал соответствующее заявление, детали сделки не раскрываются.

Ожидается, что 34-летний баскетболист будет интересен многим командам, которые претендуют на попадание в плей-офф.

В нынешнем сезоне Беверли провел 45 матчей за «Лейкерс», набирая в среднем 6,4 очка, 3,1 подбора и 2,6 передачи. Перед дедлайном калифорнийцы отправили защитник в «Мэджик», чтобы уменьшить налог на роскошь.

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4 комментария

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Vishenka90
Фоторепортером займется если что..
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Ответ NO.MYNAMEISJEFFERY!
Упаси господь
Ну из тех кто борится за гайку, Финикс конечно еще может, но сомневаюсь
Бостон, Денвер, клипперс, гсв, Милуоки, кэвс мимо
Остается со слабым бэккортом или небольшим количеством игроков- фила, ну в Мемфис возможно, ну и Даллас)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NO.MYNAMEISJEFFERY!
Ответ mqh9pzrxgf
Фила?
Упаси господь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Фила?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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