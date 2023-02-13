«Лейкерс» заплатили «Орландо» 2 млн долларов в рамках обмена Мо Бамбы
«Лейкерс» заплатили «Орландо» 2 миллиона долларов в рамках обмена с участием Мо Бамбы, сообщает журналист Эрик Пинкус.
Перед дедлайном «Лейкерс» обменяли разыгрывающего Патрика Беверли и драфт-пик второго раунда на центрового «Орландо» Мо Мамбу.
Сообщалось, что клуб сэкономил 8,6 млн долларов, сократив налоговую выплату с 45 миллионов до отметки 36,4 миллиона.
В этой же сделке «Лейкерс» получили торговое исключение на 2,7 миллиона.
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