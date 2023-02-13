«Лейкерс» заплатили «Орландо» 2 млн долларов в рамках обмена Мо Бамбы

Теги переходы Лейкерс Орландо НБА Патрик Беверли Мо Бамба Баскетбол

«Лейкерс» заплатили «Орландо» 2 миллиона долларов в рамках обмена с участием Мо Бамбы, сообщает журналист Эрик Пинкус.

Перед дедлайном «Лейкерс» обменяли разыгрывающего Патрика Беверли и драфт-пик второго раунда на центрового «Орландо» Мо Мамбу.

Сообщалось, что клуб сэкономил 8,6 млн долларов, сократив налоговую выплату с 45 миллионов до отметки 36,4 миллиона.

В этой же сделке «Лейкерс» получили торговое исключение на 2,7 миллиона.

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2 комментария

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xamer 9
Ответ Consistency
Не, мировой финансовый кризис, конечно, взвинтил цены на все ресурсы, но покупать центнер древесины, причем, хрупкой, за 2 ляма...буржуи в этих своих лос-анджелесах совсем зажрались.
Ну как вы говорите «древесина» все таки имеет свою цену, раз играет в лучшей лиге в мире
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Consistency
Не, мировой финансовый кризис, конечно, взвинтил цены на все ресурсы, но покупать центнер древесины, причем, хрупкой, за 2 ляма...буржуи в этих своих лос-анджелесах совсем зажрались.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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