«Лейкерс» заплатили «Орландо» 2 млн долларов в рамках обмена Мо Бамбы

«Лейкерс» заплатили « » 2 миллиона долларов в рамках обмена с участием , сообщает журналист Эрик Пинкус.

Перед дедлайном «Лейкерс» обменяли разыгрывающего и драфт-пик второго раунда на центрового «Орландо» Мо Мамбу.

Сообщалось, что клуб сэкономил 8,6 млн долларов, сократив налоговую выплату с 45 миллионов до отметки 36,4 миллиона.

В этой же сделке «Лейкерс» получили торговое исключение на 2,7 миллиона.

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