Винс Картер: «Скорее всего, мы увидим Кайри Ирвинга в форме «Лейкерс»

Эксперты ESPN Брайан Уиндхорст и считают, что поведение по отношению к на Матче всех звезд указывает на то, что разыгрывающий « » с большой вероятностью перейдет в «Лейкерс» в межсезонье.

«Это маневр с прицелом на рынок свободных агентов. Леброн выбирает Кайри в свою команду, Леброн хватил его.

Слишком рано говорить, получится ли что-то у Ирвинга в «Далласе». Что касается Леброна, это удачная идея. Это звучало так, будто он хочет снова стать его лучшим другом», – сказал Уиндхорст.

«Леброн создает задел на будущее. Скорее всего, мы увидим Кайри Ирвинга в форме « », – отметил Картер.

Конкурсы НБА – главная часть всезвездного уикенда. Вспомним лучшие – с Картером, Джорданом и Карри