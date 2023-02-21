Винс Картер: «Скорее всего, мы увидим Кайри Ирвинга в форме «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Винс Картер НБА Кайри Ирвинг Брайан Уиндхорст Баскетбол

Эксперты ESPN Брайан Уиндхорст и Винс Картер считают, что поведение Леброна Джеймса по отношению к Кайри Ирвингу на Матче всех звезд указывает на то, что разыгрывающий «Далласа» с большой вероятностью перейдет в «Лейкерс» в межсезонье.

«Это маневр с прицелом на рынок свободных агентов. Леброн выбирает Кайри в свою команду, Леброн хватил его.

Слишком рано говорить, получится ли что-то у Ирвинга в «Далласе». Что касается Леброна, это удачная идея. Это звучало так, будто он хочет снова стать его лучшим другом», – сказал Уиндхорст.

«Леброн создает задел на будущее. Скорее всего, мы увидим Кайри Ирвинга в форме «Лейкерс», – отметил Картер.

Конкурсы НБА – главная часть всезвездного уикенда. Вспомним лучшие – с Картером, Джорданом и Карри

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