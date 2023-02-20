Кайри Ирвинг: «Лука уже в Кабо? Он заслужил отпуск»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг описал отношение Луки Дончича к Матчу всех звезд.
«Лука уже в Кабо? Я думаю, что он уже там.
Он сделал все возможное, чтобы собрать силы для этой игры. Нельзя его винить. Он отыграл много минут. Он заслужил отпуск. Так что, надеюсь, он уже в самолете. Принесите ему хорошего пива в самолете. Увидимся с ним в среду», – сказал Ирвинг.
20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах
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