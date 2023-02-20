Кайри Ирвинг: «Лука уже в Кабо? Он заслужил отпуск»

Теги Даллас НБА Матч всех звезд НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг описал отношение Луки Дончича к Матчу всех звезд.

«Лука уже в Кабо? Я думаю, что он уже там.

Он сделал все возможное, чтобы собрать силы для этой игры. Нельзя его винить. Он отыграл много минут. Он заслужил отпуск. Так что, надеюсь, он уже в самолете. Принесите ему хорошего пива в самолете. Увидимся с ним в среду», – сказал Ирвинг.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

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4 комментария

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Dimassss6
Ответ Kudim41
Кстати глядя на ЛУку во время матча мне показалось , что ему вообще фиолетово до этого матча, кстати Йокичу тоже. по 19 минут сыграли оба.. вообще без энтузиазма
Так Йокич сам говорил, что ему нужна борьба в матче, а не это все. Я не помню было это в прошлом или еще один сезон назад.
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шантарам
Ответ Kudim41
Кстати глядя на ЛУку во время матча мне показалось , что ему вообще фиолетово до этого матча, кстати Йокичу тоже. по 19 минут сыграли оба.. вообще без энтузиазма
я боюсь, что даже Йокичу глубоко насрать на 1й номер посева, ибо важнее победить, но он точно думает, что своя площадка поможет одолеть многих, вот и вкладывается. А Янис то уже понял, что важнее выиграть 7й матч на востоке, что бы яиц хватило, вот и все дела. А про Луку, то этот парень просто обязан отвекатся, он слишком быстро выгорит, Марк Кьюбан точно знает чем завлекать, очень жаль, что у Дирка жена то появилась только в 30ке
+2
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+2
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Tolball
Ответ Kudim41
Кстати глядя на ЛУку во время матча мне показалось , что ему вообще фиолетово до этого матча, кстати Йокичу тоже. по 19 минут сыграли оба.. вообще без энтузиазма
Лука и Никола я и не вспомню,когда что то показывали на МВЗ
+4
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+4
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Kudim41
Кстати глядя на ЛУку во время матча мне показалось , что ему вообще фиолетово до этого матча, кстати Йокичу тоже. по 19 минут сыграли оба.. вообще без энтузиазма
+1
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+1
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