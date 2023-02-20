Шэй Гилджес-Александер: «Не было никакой защиты, но Леброн захотел помешать мне набрать первые очки»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер прокомментировал свой дебют на Матче всех звезд НБА.

При попытке набрать первые очки Гилджес-Александер встретил сопротивление форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Не было никакой защиты, но потом, когда я попытался сделать данк, он захотел помешать мне. Я кое-что приготовил для нашей следующей встречи», – заявил Гилджес-Александер.

Лидер «Тандер» завершил встречу с показателями 9 очков, 7 передач и 2 подбора за 10 минут на площадке.

Маккланг крутой, но его участие это не правильно

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