Шэй Гилджес-Александер: «Не было никакой защиты, но Леброн захотел помешать мне набрать первые очки»

Атакующий защитник «Оклахомы» прокомментировал свой дебют на всех звезд .

При попытке набрать первые очки Гилджес-Александер встретил сопротивление форварда « » .

«Не было никакой защиты, но потом, когда я попытался сделать данк, он захотел помешать мне. Я кое-что приготовил для нашей следующей встречи», – заявил Гилджес-Александер.

Лидер «Тандер» завершил встречу с показателями 9 очков, 7 передач и 2 подбора за 10 минут на площадке.

Маккланг крутой, но его участие это не правильно