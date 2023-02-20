Леброн Джеймс – о травме пальца: «Я в порядке. Буду готов играть»

Теги травмы Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Матч всех звезд НБА Майкл Мэлоун Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о травме пальца руки, полученной в Матче всех звезд НБА-2023.

«Наш тренер Майкл Мэлоун уделяет много внимания обороне. Он работал в «Кливленде», когда я только начинал карьеру. Я сказал ему, что успешно отзащищаюсь в одном из владений. Я попытался поставить блок-шот, когда соперник убегал в быстрый отрыв, но мой палец застрял в кольце.

Я в порядке. Буду готов играть. Не думаю, что стоит сильно волноваться из-за этого. Просто был вынужден пропустить вторую половину матча из соображений безопасности», – признался Джеймс.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

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