Леброн Джеймс – о травме пальца: «Я в порядке. Буду готов играть»

Форвард « » рассказал о травме пальца руки, полученной в Матче всех звезд НБА-2023.

«Наш тренер уделяет много внимания обороне. Он работал в « », когда я только начинал карьеру. Я сказал ему, что успешно отзащищаюсь в одном из владений. Я попытался поставить блок-шот, когда соперник убегал в быстрый отрыв, но мой палец застрял в кольце.

Я в порядке. Буду готов играть. Не думаю, что стоит сильно волноваться из-за этого. Просто был вынужден пропустить вторую половину матча из соображений безопасности», – признался Джеймс.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах