У Серхио Юля диагностировали повреждение внутренней боковой связки колена

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Серхио Юль Баскетбол

У разыгрывающего «Реала» Серхио Юля диагностировано повреждение внутренней боковой связки левого колена. Сроки возвращения игрока в строй не установлены.

Юль прошел обследование в понедельник утром.

35-летний защитник травмировался в четвертьфинальном матче Кубка Короля Испании против «Валенсии». Инцидент произошел за 6 минут до конца второй четверти встречи, когда игрок «Валенсии» Клемен Препелич бросился за мячом и упал на ноги Юля.

«Реал» проиграл «Уникахе» в полуфинале турнира.

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