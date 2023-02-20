У Серхио Юля диагностировали повреждение внутренней боковой связки колена
У разыгрывающего «Реала» Серхио Юля диагностировано повреждение внутренней боковой связки левого колена. Сроки возвращения игрока в строй не установлены.
Юль прошел обследование в понедельник утром.
35-летний защитник травмировался в четвертьфинальном матче Кубка Короля Испании против «Валенсии». Инцидент произошел за 6 минут до конца второй четверти встречи, когда игрок «Валенсии» Клемен Препелич бросился за мячом и упал на ноги Юля.
«Реал» проиграл «Уникахе» в полуфинале турнира.
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