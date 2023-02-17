Серхио Юль, скорее всего, пропустит оставшиеся матчи Кубка Короля Испании

Разыгрывающий «Реала» , скорее всего, пропустит оставшиеся матчи Кубка Короля Испании.

Об этом рассказал главный тренер мадридцев Чус Матео.

«Мы не знаем точно, сколько пропустит Серхио, но вряд ли увидим его в полуфинале. Вообще говоря, я не вижу его участвующим в оставшихся матчах турнира», – заявил Матео.

Юль травмировал колено во время четвертьфинального матча Кубка Короля Испании против «Валенсии».

Инцидент произошел за 6 минут до конца второй четверти встречи, когда игрок «Валенсии» Клемен Препелич бросился за мячом и упал на ноги Юля. Ветеран « » остался лежать на паркете, схватившись за левое колено.

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