Серхио Юль, скорее всего, пропустит оставшиеся матчи Кубка Короля Испании
Разыгрывающий «Реала» Серхио Юль, скорее всего, пропустит оставшиеся матчи Кубка Короля Испании.
Об этом рассказал главный тренер мадридцев Чус Матео.
«Мы не знаем точно, сколько пропустит Серхио, но вряд ли увидим его в полуфинале. Вообще говоря, я не вижу его участвующим в оставшихся матчах турнира», – заявил Матео.
Юль травмировал колено во время четвертьфинального матча Кубка Короля Испании против «Валенсии».
Инцидент произошел за 6 минут до конца второй четверти встречи, когда игрок «Валенсии» Клемен Препелич бросился за мячом и упал на ноги Юля. Ветеран «Реала» остался лежать на паркете, схватившись за левое колено.
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