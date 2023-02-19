Кайл Курич может перейти из «Барселоны» в «Реал»
Атакующий защитник Кайл Курич (33 года, 193 см) может перейти из «Барселоны» в стан принципиального соперника каталонцев «Реала».
По информации Home of Glory, Курич и «Реал» близки к достижению договоренности по контракту на сезон-23/24.
Курич проводит четвертый сезон в составе «Барсы». В матчах Евролиги и АСВ он набирает в среднем по 5,6 очка при 33% из-за дуги за 15 минут на площадке.
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