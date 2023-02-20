Леброн Джеймс побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству Матчей звезд
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в Матче всех звезд НБА-2023, которым стал для него 19-м в карьере.
Таким образом, Джеймс побил рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству Матчей звезд. Абдул-Джаббар участвовал 18 раз.
Помимо этого, Джеймс опережает таких прославленных игроков, как Кобе Брайант (15), Тим Данкан (15), Кевин Гарнетт (14) и Дирк Новицки (14).
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