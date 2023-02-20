Леброн Джеймс побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству Матчей звезд

Форвард « » принял участие в Матче всех звезд НБА-2023, которым стал для него 19-м в карьере.

Таким образом, Джеймс побил рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству Матчей звезд. Абдул-Джаббар участвовал 18 раз.

Помимо этого, Джеймс опережает таких прославленных игроков, как (15), (15), (14) и Дирк Новицки (14).

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара