Яннис Адетокумбо – Леброну Джеймсу: «Ты проложил путь для всех остальных»

В сети появилось видео, на котором лидер « » говорит комплименты суперзвезде « » при встрече.

«Ты так долго показывал высочайший уровень игры. Я был одним из твоих фанатов. Поздравляю тебя. Очень ценю то, что ты делаешь. Ты проложил путь для всех остальных. Каждый может следовать за тобой. Точно тебе говорю. Люблю тебя, парень», – сказал Адетокумбо Джеймсу.

Звездные игроки будут капитанами команд на всех звезд НБА, который пройдет в Солт-Лейк-Сити в это воскресенье.

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Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами