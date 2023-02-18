Яннис Адетокумбо – Леброну Джеймсу: «Ты проложил путь для всех остальных»
В сети появилось видео, на котором лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо говорит комплименты суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу при встрече.
«Ты так долго показывал высочайший уровень игры. Я был одним из твоих фанатов. Поздравляю тебя. Очень ценю то, что ты делаешь. Ты проложил путь для всех остальных. Каждый может следовать за тобой. Точно тебе говорю. Люблю тебя, парень», – сказал Адетокумбо Джеймсу.
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