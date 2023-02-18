Яннис Адетокумбо – Леброну Джеймсу: «Ты проложил путь для всех остальных»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Милуоки НБА Матч всех звезд НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

В сети появилось видео, на котором лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо говорит комплименты суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу при встрече.

«Ты так долго показывал высочайший уровень игры. Я был одним из твоих фанатов. Поздравляю тебя. Очень ценю то, что ты делаешь. Ты проложил путь для всех остальных. Каждый может следовать за тобой. Точно тебе говорю. Люблю тебя, парень», – сказал Адетокумбо Джеймсу.

Звездные игроки будут капитанами команд на Матче всех звезд НБА, который пройдет в Солт-Лейк-Сити в это воскресенье.

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Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Богатырев
какой путь он проложил?)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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