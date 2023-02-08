Майкл Джордан – о рекорде Леброна Джеймса: «Это свидетельство его усердной работы, выносливости и отличного мастерства»

Легенда НБА Майкл Джордан прокомментировал рекорд звездного форварда « » по количеству очков за карьеру.

Минувшей ночью в матче против «Оклахомы» (130:133) Джеймс обогнал по результативности за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Поздравляю Леброна с этим невероятным достижением. Это свидетельство его усердной работы, выносливости и отличного мастерства», – заявил Джордан.

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