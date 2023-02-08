Майкл Джордан – о рекорде Леброна Джеймса: «Это свидетельство его усердной работы, выносливости и отличного мастерства»
Легенда НБА Майкл Джордан прокомментировал рекорд звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса по количеству очков за карьеру.
Минувшей ночью в матче против «Оклахомы» (130:133) Джеймс обогнал Абдул-Джаббара по результативности за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.
«Поздравляю Леброна с этим невероятным достижением. Это свидетельство его усердной работы, выносливости и отличного мастерства», – заявил Джордан.
Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?
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А если серьезно, то как вы себе это представляете? Звонят ему журналисты и спрашивают: что вы думаете о рекорде Леброна?
А он такой: знаете, я не политик, я лучше промолчу.
;)))
Чемп по очкам- Брон
Чемп по титулам - Рассел
Одна радость-джорданы лохи пока покупают
Лучше б промолчал, чем такую унылую банальщину толкал. Хотя, если он так тонко протроллил талант Лебы относительно своего - мое уважение