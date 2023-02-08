Майкл Джордан – о рекорде Леброна Джеймса: «Это свидетельство его усердной работы, выносливости и отличного мастерства»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА рекорды Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Легенда НБА Майкл Джордан прокомментировал рекорд звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса по количеству очков за карьеру.

Минувшей ночью в матче против «Оклахомы» (130:133) Джеймс обогнал Абдул-Джаббара по результативности за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Поздравляю Леброна с этим невероятным достижением. Это свидетельство его усердной работы, выносливости и отличного мастерства», – заявил Джордан.

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Ответ badaboom
С каких это пор Миха стал политиком?)) Лучше б промолчал, чем такую унылую банальщину толкал. Хотя, если он так тонко протроллил талант Лебы относительно своего - мое уважение
Джордан владелец команды НБА. Считай политик.

А если серьезно, то как вы себе это представляете? Звонят ему журналисты и спрашивают: что вы думаете о рекорде Леброна?
А он такой: знаете, я не политик, я лучше промолчу.

;)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Ответ A. V.
Несчастный , бедный Джордан…ни одного стоящего рекорда в лиге не взял, жаль его чисто по человечески Чемп по очкам- Брон Чемп по титулам - Рассел Одна радость-джорданы лохи пока покупают
Это адский позор — писать такое про Джордана.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Ответ Теннисный абсолют
6>4
From North Carolina… guard… 6 and 6… Michael Jordan!!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Теннисный абсолют
Ответ A. V.
Несчастный , бедный Джордан…ни одного стоящего рекорда в лиге не взял, жаль его чисто по человечески Чемп по очкам- Брон Чемп по титулам - Рассел Одна радость-джорданы лохи пока покупают
6>4
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
A. V.
Несчастный , бедный Джордан…ни одного стоящего рекорда в лиге не взял, жаль его чисто по человечески
Чемп по очкам- Брон
Чемп по титулам - Рассел
Одна радость-джорданы лохи пока покупают
+4
-11
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
badaboom
С каких это пор Миха стал политиком?))
Лучше б промолчал, чем такую унылую банальщину толкал. Хотя, если он так тонко протроллил талант Лебы относительно своего - мое уважение
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
Майк только не возобновляй карьеру, умоляю
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Спирин
*Майкл Джордан – о рекорде Леброна Джеймса: «Это свидетельство моей усердной работы, выносливости и отличного мастерства»
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Похвала от Его Воздушества уже сама по себе дорогого стоит
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr. Grand
Майкл молодец, четко по делу.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий