Лидер « » помог команде добиться победы в матче с « » (127:116).

Тейтум набрал 41 очко (13 из 21 с игры), 4 подбора, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота за 37 минут.

«Селтикс» не планировали использовать форварда в четвертой четверти, но когда «Хорнетс» сократили отставание до 14 очков, Тейтум покинул скамейку запасных.

Для Джейсона это уже 8-й в матч в нынешнем сезоне, когда он набирает 40 и более очков.

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