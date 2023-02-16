Джейсон Тейтум набрал рекордные за карьеру 24 очка в 3-й четверти матча с «Пистонс»

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в матче против «Детройта» (127:109) обновил личный рекорд по количеству очков за одну четверть.

В третьей 12-минутке игры Тейтум набрал 24 очка. К концу встречи его показатели составили 38 очков (15-24 с игры, 6-10 из-за дуги), 9 подборов и 7 передач за 34 минуты на площадке.

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