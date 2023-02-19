Илона Корстин: «Этот Матч звезд был одним из самых ярких в истории»

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что Матч звезд 2023 года получился одним из самых ярких в истории проведения этого мероприятия.

— В этом году у нас новый формат «Старая школа» против «Новой школы». На этот раз сделали экскурс в историю нашего баскетбола, вспомнили победы советского и российского баскетбола. И победы женских команд, и победы мужских сборных.

Примечательно, что игроки по ходу матча играли в зависимости от того, о какой эпохе шла речь. Кроме того, у нас были опускающиеся кольца, которые удваивали очки. Конкурс по броскам сверху, считаю, в этом году удался. Мне очень понравился. У меня очень приятные впечатления остались в этом году, и я, надеюсь, что зрителям все понравилось.

— Можно ли сказать, что этот Матч звезд был самым удачным за всю историю проведения таких мероприятий?

— Знаете, сейчас у нас уже просто много опыта проведения таких мероприятий. Это уже седьмой Матч звезд. Мы уже знаем четко, как что организовывать, как общаться с игроками, что новое придумывать. У нас уже здесь опыт своеобразный. Каждый матч был по‑своему интересным. Но я считаю, что этот был одним из самых ярких.

— За какую команду вы болели в этой игре?

— Ни за какую команду не болела. Для меня был важен сам процесс, чтобы все прошло хорошо. Хотелось, чтобы баскетболисты играли результативно.

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
балаболка
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