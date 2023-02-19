Илона Корстин: «Этот Матч звезд был одним из самых ярких в истории»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что Матч звезд 2023 года получился одним из самых ярких в истории проведения этого мероприятия.

— В этом году у нас новый формат «Старая школа» против «Новой школы». На этот раз сделали экскурс в историю нашего баскетбола, вспомнили победы советского и российского баскетбола. И победы женских команд, и победы мужских сборных.

Примечательно, что игроки по ходу матча играли в зависимости от того, о какой эпохе шла речь. Кроме того, у нас были опускающиеся кольца, которые удваивали очки. Конкурс по броскам сверху, считаю, в этом году удался. Мне очень понравился. У меня очень приятные впечатления остались в этом году, и я, надеюсь, что зрителям все понравилось.

— Можно ли сказать, что этот Матч звезд был самым удачным за всю историю проведения таких мероприятий?

— Знаете, сейчас у нас уже просто много опыта проведения таких мероприятий. Это уже седьмой Матч звезд. Мы уже знаем четко, как что организовывать, как общаться с игроками, что новое придумывать. У нас уже здесь опыт своеобразный. Каждый матч был по‑своему интересным. Но я считаю, что этот был одним из самых ярких.

— За какую команду вы болели в этой игре?

— Ни за какую команду не болела. Для меня был важен сам процесс, чтобы все прошло хорошо. Хотелось, чтобы баскетболисты играли результативно.

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