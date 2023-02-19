Андрей Ватутин: «Оцениваю Матч всех звезд на миллион рублей, которые мы выиграли»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин остался доволен Матчем звезд Единой лиги ВТБ, который принес московскому клубу миллион рублей.
«Оцениваю Матч всех звезд на миллион рублей, которые мы выиграли. На миллион в плюсе как минимум. Шоу удалось.
Очень понравились кольца, которые были выше обычных. Не знаю, кто их придумал, но какая-то очень светлая голова. Самое главное, что все получили положительные эмоции», – сказал Ватутин.
Игроки ЦСКА Самсон Руженцев и Даллас Мур стали победителями конкурсов данков и трехочковых соответственно. Их суммарный выигрыш составил миллион рублей.
«Олдскул» победил, Руженцев – данк-чемпион. Как прошел Матч всех звезд Единой лиги-2023
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