Губернатор Пермского края: «Матч звезд Единой лиги ВТБ-2026 может пройти в Перми»

Матч звезд Единой лиги ВТБ в 2026 году может пройти в Перми.

Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который в воскресенье посетил Матч звезд на «ВТБ-Арене» в Москве.

«Я был и в прошлом году, и в этом – шоу на высоком уровне. И мне очень приятно, что участвовали танцевальные коллективы из Перми. И среди организаторов тоже много выходцев из нашего края. Несмотря на то что матч прошел в Москве, 90 процентов организации мероприятия – это вклад пермяков.

Вчера был матч друзей Единой лиги ВТБ, и скажу по секрету, что президент лиги Сергей Валентинович заявил, что, когда Пермь построит новую арену, Матч звезд пройдет там – это 2026 год», – сказал Махонин.

«Олдскул» победил, Руженцев – данк-чемпион. Как прошел Матч всех звезд Единой лиги-2023