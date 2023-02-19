Сергей Кущенко: «Единая лига будет продолжать экспериментировать с форматами Матчей звезд»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что руководство лиги продолжит экспериментировать с форматами звезд, чтобы собирать полные трибуны.

« лига будет продолжать экспериментировать с форматами Матчей звезд. Если мы это будем делать, то народ будет идти на трибуны, если остановимся, то таких аншлагов, как сегодня, не будет.

Нам удалось привлечь болельщиков – это радует. Впервые после пандемийных историй не было ограничений в зале, и праздник в полной мере удался», – отметил Кущенко.

19 февраля в Москве прошел Матч звезд Лиги ВТБ-2023 в формате «Старая школа» против «Новой школы».

«Олдскул» победил, Руженцев – данк-чемпион. Как прошел Матч всех звезд Единой лиги-2023