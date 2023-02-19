Даллас Мур стал победителем конкурса трехочковых Единой лиги ВТБ
Разыгрывающий ЦСКА Даллас Мур стал победителем конкурса трехочковых, который прошел в перерыве после первой четверти Матча звезд Единой лиги ВТБ-2023.
В финальном раунде Мур обыграл форварда УНИКСа Энтони Брауна. Американец повторил рекорд Сергея Карасева, набрав 23 очка.
Участниками конкурса также были Тимофей Герасимов («Енисей») и Андрей Лопатин (МБА).
Матч звезд Единой лиги ВТБ-2023 проходит на площадке «ВТБ Арена» в Москве.
Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн
2 комментария