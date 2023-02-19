Даллас Мур стал победителем конкурса трехочковых Единой лиги ВТБ

Разыгрывающий ЦСКА Даллас Мур стал победителем конкурса трехочковых, который прошел в перерыве после первой четверти звезд Единой лиги ВТБ-2023.

В финальном раунде Мур обыграл форварда УНИКСа Энтони Брауна. Американец повторил рекорд Сергея Карасева, набрав 23 очка.

Участниками конкурса также были Тимофей Герасимов («Енисей») и (МБА).

Матч звезд Единой лиги ВТБ-2023 проходит на площадке «ВТБ Арена» в Москве.

Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн