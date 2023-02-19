Даллас Мур стал победителем конкурса трехочковых Единой лиги ВТБ

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Разыгрывающий ЦСКА Даллас Мур стал победителем конкурса трехочковых, который прошел в перерыве после первой четверти Матча звезд Единой лиги ВТБ-2023.

В финальном раунде Мур обыграл форварда УНИКСа Энтони Брауна. Американец повторил рекорд Сергея Карасева, набрав 23 очка.

Участниками конкурса также были Тимофей Герасимов («Енисей») и Андрей Лопатин (МБА).

Матч звезд Единой лиги ВТБ-2023 проходит на площадке «ВТБ Арена» в Москве.

Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн

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2 комментария

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diter
Герасимов, ну как же так, фактический лидер чемпионата по проценту 3-к (не учитывать же тех, кто сыграл всего лишь 2 и 5 игр), целых 53,4% процент трёшек у него по сезону, но разволновался...
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagner01
Красавец!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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