Самсон Руженцев – победитель конкурса данков Единой лиги ВТБ

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев стал победителем конкурса данков, который прошел в большом перерыве звезд Единой лиги ВТБ-2023.

Соперником россиянина в финале был разыгрывающий «Астаны» Маркелл Джонсон. В решающем раунде Руженцев получил от жюри 99 баллов.

В конкурсе также участвовали Зак Смит («Минск)» и Никита Ремизов (МБА).

Матч звезд Единой лиги ВТБ-2023 проходит на площадке «ВТБ Арена» в Москве.

Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн