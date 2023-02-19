Самсон Руженцев – победитель конкурса данков Единой лиги ВТБ
Форвард ЦСКА Самсон Руженцев стал победителем конкурса данков, который прошел в большом перерыве Матча звезд Единой лиги ВТБ-2023.
Соперником россиянина в финале был разыгрывающий «Астаны» Маркелл Джонсон. В решающем раунде Руженцев получил от жюри 99 баллов.
В конкурсе также участвовали Зак Смит («Минск)» и Никита Ремизов (МБА).
Матч звезд Единой лиги ВТБ-2023 проходит на площадке «ВТБ Арена» в Москве.
Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн
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