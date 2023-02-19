Самсон Руженцев – победитель конкурса данков Единой лиги ВТБ

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Зак Смит Маркелл Джонсон Самсон Руженцев Никита Ремизов Баскетбол

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев стал победителем конкурса данков, который прошел в большом перерыве Матча звезд Единой лиги ВТБ-2023.

Соперником россиянина в финале был разыгрывающий «Астаны» Маркелл Джонсон. В решающем раунде Руженцев получил от жюри 99 баллов.

В конкурсе также участвовали Зак Смит («Минск)» и Никита Ремизов (МБА).

Матч звезд Единой лиги ВТБ-2023 проходит на площадке «ВТБ Арена» в Москве.

Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн

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5 комментариев

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Сергей Поляков
А не такой плохой конкурс вышел.После первого,"мельничного",раунда, ожидания несколько ниже стали,но порадовали все в целом.Ремизов слабоват.Ну и данк из-за спины я увидеть на контесте ВТБ не ожидал.
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EgorHroMov
но на дистанции всего контеста Самсон хорош.
но последний банк Маркелла это что то с чем то)
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Vagner01
Ответ EgorHroMov
Последний данк Маркела> весь данк контест со всеми участниками.
Да соглашусь! Жаль первую попытку провалил!
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Vagner01
Отличные данки исполнил! По праву победил! Молодец!
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EgorHroMov
Последний данк Маркела> весь данк контест со всеми участниками.
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+2
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