Джа Морэнт: «Я не буду участвовать в конкурсе данков»

Теги Мемфис НБА Матч всех звезд НБА Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта во время медиа-дня перед Матчем всех звезд спросили, что может заставить его принять участие в конкурсе данков.

«Я не буду участвовать в конкурсе данков», – ответил Морэнт.

Ранее форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон заявил, что готов принять участие в данк-контесте в следующем сезоне.

В конкурсе, который состоялся в Солт-Лейк-Сити, победил Мэк Маккланг. Игрок «Филадельфии» три раза получил 50 баллов за свои данки.

Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта

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7 комментариев

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noke
Ответ Алексааандр
может кто-то объяснить, что произошло, что конкурс данков перестал быть престижным? раньше большая часть звёзд туда всегда рвалась
Потому что это достаточно ограниченный технический элемент - и выдумывать там особо нечего. Особенно когда у тебя нет ни желания, ни оплаченного времени это делать.
А после контестов с Гордоном и Лавином - в последующих вообще смысла особо нет.
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mastadon
Помимо атлетизма, там нужна креативность, а значит нужен интеллект. Поэтому Моранту там делать нечего
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+4
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armageddon123456
Ответ Алексааандр
может кто-то объяснить, что произошло, что конкурс данков перестал быть престижным? раньше большая часть звёзд туда всегда рвалась
Потому что стали исполнять голимую ерунду, а не данки
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-1
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Алексааандр
может кто-то объяснить, что произошло, что конкурс данков перестал быть престижным? раньше большая часть звёзд туда всегда рвалась
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Klna Jislime
А зря.
Мог бы выдать шикарный перфоманс, и запомнился бы надолго.
+1
0
+1
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p
Не такой уж и ганстер😕
+5
0
+5
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Виталий Попов
МаккЛанг красавчик просто!!
+3
-1
+2
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