Джа Морэнт: «Я не буду участвовать в конкурсе данков»
Разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта во время медиа-дня перед Матчем всех звезд спросили, что может заставить его принять участие в конкурсе данков.
«Я не буду участвовать в конкурсе данков», – ответил Морэнт.
Ранее форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон заявил, что готов принять участие в данк-контесте в следующем сезоне.
В конкурсе, который состоялся в Солт-Лейк-Сити, победил Мэк Маккланг. Игрок «Филадельфии» три раза получил 50 баллов за свои данки.
Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта
А после контестов с Гордоном и Лавином - в последующих вообще смысла особо нет.
Мог бы выдать шикарный перфоманс, и запомнился бы надолго.