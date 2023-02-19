Джа Морэнт: «Я не буду участвовать в конкурсе данков»

Разыгрывающего « » во время медиа-дня перед всех звезд спросили, что может заставить его принять участие в конкурсе данков.

«Я не буду участвовать в конкурсе данков», – ответил Морэнт.

Ранее форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон заявил, что готов принять участие в данк-контесте в следующем сезоне.

В конкурсе, который состоялся в Солт-Лейк-Сити, победил Мэк Маккланг. Игрок «Филадельфии» три раза получил 50 баллов за свои данки.

Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта