Разыгрывающий « » во время одного из мероприятий Звездного уикенда НБА прокомментировал переход звездного в « ».

Морэнт ранее заявлял, что его не беспокоят конкуренты по Западной конференции, а единственная команда, которую он опасается – лидер Востока « ».

«Я готов», – произнес Морэнт.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами