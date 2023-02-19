Джа Морэнт – о переходе Дюрэнта в «Финикс»: «Я готов»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт во время одного из мероприятий Звездного уикенда НБА прокомментировал переход звездного Кевина Дюрэнта в «Финикс».
Морэнт ранее заявлял, что его не беспокоят конкуренты по Западной конференции, а единственная команда, которую он опасается – лидер Востока «Бостон».
«Я готов», – произнес Морэнт.
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