Джа Морэнт – о переходе Дюрэнта в «Финикс»: «Я готов»

Теги Бостон Мемфис Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт во время одного из мероприятий Звездного уикенда НБА прокомментировал переход звездного Кевина Дюрэнта в «Финикс».

Морэнт ранее заявлял, что его не беспокоят конкуренты по Западной конференции, а единственная команда, которую он опасается – лидер Востока «Бостон».

«Я готов», – произнес Морэнт.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

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1 комментарий

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Казимир Стыцько
Понтовик- "рыбак" Морант.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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