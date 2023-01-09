Главный тренер «Сперс» заявил, что скандальная история с участием экс-ассистента и игрока техасцев не повлияла на их отношения.

Удока в 2022 году вывел « » в финал НБА, но затем был отстранен клубом на сезон за служебный роман.

«Он мой очень хороший друг. И всегда им будет.

Переживаешь за людей, которые попадают в ситуации. Но я не судья и не присяжный, наша дружба никуда не денется», – заявил Попович.

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