Грегг Попович: «Мы по-прежнему хорошие друзья с Удокой и всегда ими будем»
Главный тренер «Сперс» Грегг Попович заявил, что скандальная история с участием экс-ассистента и игрока техасцев Име Удоки не повлияла на их отношения.
Удока в 2022 году вывел «Бостон» в финал НБА, но затем был отстранен клубом на сезон за служебный роман.
«Он мой очень хороший друг. И всегда им будет.
Переживаешь за людей, которые попадают в ситуации. Но я не судья и не присяжный, наша дружба никуда не денется», – заявил Попович.
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