Кевин Лав планирует подписать контракт с «Майами»

Форвард Кевин Лав (34 года, 203 см) планирует подписать контракт с « », как только покинет рынок отказов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока Джеффа Шварца.

Лав рассчитывает получить значимую роль в ротации «Хит». Игрок также выслушал предложение «Филадельфии».

Вчера «Кливленд» завершил процедуру выкупа контракта Лава.

Лав выступал за «Кавальерс» с 2014 года. Он помог клубу завоевать первое в истории чемпионство (2016). В нынешнем сезоне ветеран набирал за « » 8,5 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.

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