Кевин Лав планирует подписать контракт с «Майами»
Форвард Кевин Лав (34 года, 203 см) планирует подписать контракт с «Майами», как только покинет рынок отказов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока Джеффа Шварца.
Лав рассчитывает получить значимую роль в ротации «Хит». Игрок также выслушал предложение «Филадельфии».
Вчера «Кливленд» завершил процедуру выкупа контракта Лава.
Лав выступал за «Кавальерс» с 2014 года. Он помог клубу завоевать первое в истории чемпионство (2016). В нынешнем сезоне ветеран набирал за «Кливленд» 8,5 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.
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