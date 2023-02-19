Кевин Лав планирует подписать контракт с «Майами»

Теги возможные переходы Кливленд Майами НБА Кевин Лав Баскетбол

Форвард Кевин Лав (34 года, 203 см) планирует подписать контракт с «Майами», как только покинет рынок отказов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока Джеффа Шварца.

Лав рассчитывает получить значимую роль в ротации «Хит». Игрок также выслушал предложение «Филадельфии».

Вчера «Кливленд» завершил процедуру выкупа контракта Лава.

Лав выступал за «Кавальерс» с 2014 года. Он помог клубу завоевать первое в истории чемпионство (2016). В нынешнем сезоне ветеран набирал за «Кливленд» 8,5 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.

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4 комментария

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гилберт
203 см? Кажется что 210.
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Caracalla
Как-то не по людски у Кливленда с ним всё в итоге завершилось((
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marvelous
Гайка есть, можно и на отдых.
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emptinesspetr
Уже подписал.
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