«Кливленд» выкупил контракт Кевина Лава. На игрока претендуют «Майами» и «Филадельфия»

Теги возможные переходы Кливленд Майами Филадельфия НБА Кевин Лав Баскетбол

«Кливленд» и Кевин Лав (34 года, 203 см) завершили процедуру выкупа контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Майами» является главным претендентом на подписание Лава, но форвард планирует поговорить с «Филадельфией», прежде чем принять решение.

Лав выступал за «Кавальерс» с 2014 года. Он помог клубу завоевать первое в истории чемпионство (2016). В нынешнем сезоне ветеран набирает 8,5 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.

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1 комментарий

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Cops noob pley
Спасибо, Кевин! ещё со скамейки может где-то помочь и как ветеран молодым опыт передавать
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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