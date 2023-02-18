«Кливленд» выкупил контракт Кевина Лава. На игрока претендуют «Майами» и «Филадельфия»

«Кливленд» и (34 года, 203 см) завершили процедуру выкупа контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

« » является главным претендентом на подписание Лава, но форвард планирует поговорить с «Филадельфией», прежде чем принять решение.

Лав выступал за «Кавальерс» с 2014 года. Он помог клубу завоевать первое в истории чемпионство (2016). В нынешнем сезоне ветеран набирает 8,5 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.

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