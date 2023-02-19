« » и (34 года, 203 см) завершили процедуру выкупа контракта.

Вскоре после этого «Кавальерс» объявили, что в будущем выведут из обращения номер 0, под которым выступал Кевин.

Лав играл за «Кливленд» с 2014 года, в 2016-м стал вместе с командой чемпионом НБА.

Форвард присоединится к Остину Карру (№34), Нейту Термонду (42), Бобби «Бинго» Смиту (7), Лэрри Нэнсу-старшему (22). Марку Прайсу (25), Брэду Догерти (43) и Жидрунасу Илгаускасу (11), номера которых уже выведены клубом из обращения.

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА