«Кливленд» выведет из обращения номер Кевина Лава

Теги Кливленд НБА Кевин Лав Баскетбол

«Кливленд» и Кевин Лав (34 года, 203 см) завершили процедуру выкупа контракта.

Вскоре после этого «Кавальерс» объявили, что в будущем выведут из обращения номер 0, под которым выступал Кевин.

Лав играл за «Кливленд» с 2014 года, в 2016-м стал вместе с командой чемпионом НБА.

Форвард присоединится к Остину Карру (№34), Нейту Термонду (42), Бобби «Бинго» Смиту (7), Лэрри Нэнсу-старшему (22). Марку Прайсу (25), Брэду Догерти (43) и Жидрунасу Илгаускасу (11), номера которых уже выведены клубом из обращения.

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7 комментариев

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quaterbackathome
Ответ Santy-44
Ну так Джеймс на минималке с сыном ещё побегает за Кливленд, рано выводить)) Но вообще там написано - "в будущем". Так что когда Лав закончит, тогда и выведут))
Нет сомнений что номер Джеймса будет выведен Кавс
0
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zippa
Классная была эпоха для Лава, эх, если б не грязный приём Олиника, уверен - была бы гайка в 2015.
+2
0
+2
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202standart
Из школы увольняют заслуженного учителя и говорят ему, когда на пенсию выйдешь в честь тебя кабинет Химии назовём
+8
0
+8
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Айрат Ситдиков
Ответ xamer 9
То есть Лав завершает карьеру после выкупа? Или как эту новости можно понять: когда Леброн второй раз уходил из Кливленда никаких намёков на вывод номера из обращения не было.
Так это ж Дэн Гилберт, может не захочет вообще выводить номер брона)
+1
0
+1
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Santy-44
Ответ xamer 9
То есть Лав завершает карьеру после выкупа? Или как эту новости можно понять: когда Леброн второй раз уходил из Кливленда никаких намёков на вывод номера из обращения не было.
Ну так Джеймс на минималке с сыном ещё побегает за Кливленд, рано выводить))

Но вообще там написано - "в будущем".
Так что когда Лав закончит, тогда и выведут))
+11
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+11
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Andy
Лебу почему не вывели? Еще ждут?)
+1
-1
0
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xamer 9
То есть Лав завершает карьеру после выкупа? Или как эту новости можно понять: когда Леброн второй раз уходил из Кливленда никаких намёков на вывод номера из обращения не было.
0
-1
-1
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