Билл Симмонс – о возможном переходе Кевина Лава в «Майами»: «Идиотизм со стороны «Кливленда»

Теги Кливленд Майами НБА Кевин Лав Билл Симмонс Баскетбол

Известный эксперт Билл Симмонс прокомментировал сообщение о возможном переходе опытного форварда Кевина Лава в «Майами» после выкупа контракта с «Кливлендом».

«Если это произойдет, это идиотизм со стороны «Кливленда».

Я знаю, что Лав выглядел блеклым в январе и выпал из ротации, но я также знаю, что «Зомби Хит» может быстро превратить его в парня, который набирает 50-40-80%, потому что они чертовы зомби. Зачем рисковать встретиться с Зомби Лавом в серии первого раунда плей-офф?, – написал Симмонс.

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