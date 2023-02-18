Билл Симмонс – о возможном переходе Кевина Лава в «Майами»: «Идиотизм со стороны «Кливленда»

Известный эксперт прокомментировал сообщение о возможном переходе опытного форварда в « » после выкупа контракта с « ».

«Если это произойдет, это идиотизм со стороны «Кливленда».

Я знаю, что Лав выглядел блеклым в январе и выпал из ротации, но я также знаю, что «Зомби Хит» может быстро превратить его в парня, который набирает 50-40-80%, потому что они чертовы зомби. Зачем рисковать встретиться с Зомби Лавом в серии первого раунда плей-офф?, – написал Симмонс.

Редкая драка в НБА: Митчелл не сдержался после удара в пах. А фанатов впечатлил тренер «Мемфиса», в борцовском броске сваливший своего же