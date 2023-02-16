Представители СМИ считают Николу Йокича главным претендентом на награду MVP сезона-2022/23
ESPN опубликовал результаты второго предварительного голосования за MVP сезона-2022/23. В неофициальном опросе участвовали 100 представителей СМИ.
По результатам голосования, Никола Йокич имеет высокие шансы стать четвертым игроком в истории НБА, получавшим награду MVP три года подряд. Центровой «Денвера» лидирует в голосовании с 913 очками. 77 представителей СМИ из 100 поставили его на 1-е место.
На второй строчке находится форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, которого на 1-е место поставили лишь 11 журналистов (552 очка). Далее идут Джоэл Эмбиид (490), Джейсон Тейтум (410) и Лука Дончич (218).
Победителем первого предварительного голосования, который проводился в декабре, был форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?
вообще нет ощущения исторического момента и даже если будет 3 вообще как то не впечатляет.