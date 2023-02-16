Представители СМИ считают Николу Йокича главным претендентом на награду MVP сезона-2022/23

ESPN опубликовал результаты второго предварительного голосования за MVP сезона-2022/23. В неофициальном опросе участвовали 100 представителей СМИ.

По результатам голосования, имеет высокие шансы стать четвертым игроком в истории НБА, получавшим награду MVP три года подряд. Центровой « » лидирует в голосовании с 913 очками. 77 представителей СМИ из 100 поставили его на 1-е место.

На второй строчке находится форвард «Милуоки» , которого на 1-е место поставили лишь 11 журналистов (552 очка). Далее идут (490), Джейсон Тейтум (410) и (218).

Победителем первого предварительного голосования, который проводился в декабре, был форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

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