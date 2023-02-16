Представители СМИ считают Николу Йокича главным претендентом на награду MVP сезона-2022/23

Теги Денвер НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

ESPN опубликовал результаты второго предварительного голосования за MVP сезона-2022/23. В неофициальном опросе участвовали 100 представителей СМИ.

По результатам голосования, Никола Йокич имеет высокие шансы стать четвертым игроком в истории НБА, получавшим награду MVP три года подряд. Центровой «Денвера» лидирует в голосовании с 913 очками. 77 представителей СМИ из 100 поставили его на 1-е место.

На второй строчке находится форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, которого на 1-е место поставили лишь 11 журналистов (552 очка). Далее идут Джоэл Эмбиид (490), Джейсон Тейтум (410) и Лука Дончич (218).

Победителем первого предварительного голосования, который проводился в декабре, был форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?

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10 комментариев

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FS19
Единственным аргументом против Йокича является его игра в обороне. Да,он уже не такая дыра как 2-3 года назад,но всё равно посредственный защитник,в то время как Эмбиид и особенно Яннис -элитные защитники. В остальном же, Никола -однозначный МВП. Но здесь есть нюанс:ему необходимо выигрывать титул, иначе все его призы будут лишь играть против него. По сути тогда он будет находиться в той же ситуации,что и Яннис 2 года назад,когда о нём говорили как об игроке исключительно для регулярки.
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SVstyle
Ответ Король Лев
Их стата не отражает импакт. По сути мусорная. Надо смотреть продвинутую статистику. Если убрать Янисса, Эмбида и Тейтума из команд, их команды все равно будут в плей-офф. Если убрать Йокича из Денвера, они даже за плей-ин не факт, что зацепятся.
Денвер без Йокича спокойно обыгрывал Клипперс и ещё несколько команд, это не Денвер прошлого сезона, теперь Йокич тащит не один
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Can
странная эта награда, то ли конкуренция порядела, толи награда сама себя обесценила когда выдала мвп вестбрику.
вообще нет ощущения исторического момента и даже если будет 3 вообще как то не впечатляет.
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The One
Ровно такая же тема что и с Руди Гобертом, только тот брал Дипои, этот берет МВП, в плове как обычно будет пропускать гораздо больше чем помогает забивать. Пройденная история уже.
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Dr-Manhattan
В прошлом году Йокичу дали за то, что дотащил в ПО команду без стартеров, если применить эту же логику к этому сезону, то МВП должен быть Яннис.
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Король Лев
Ответ Чудинов Дмитрий
Трипл в среднем по сезону и лидер запада - очень круто. Но Дончич, например, набирает на 9 очков за матч больше (33,3 против 24,7), при этом до трипла тоже недалеко, 9 подборов и 8 ассистов. У Янниса 32,5+12+5,5 и тоже высоко на востоке. Хз, вообще не очевидно, что дадут Коляну.
Их стата не отражает импакт. По сути мусорная. Надо смотреть продвинутую статистику. Если убрать Янисса, Эмбида и Тейтума из команд, их команды все равно будут в плей-офф. Если убрать Йокича из Денвера, они даже за плей-ин не факт, что зацепятся.
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-3
-1
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Tim Timson
Ответ Свежий
Плюс Денвер точечно и мощно усилился в дедлайн, шанс закончить регулярку на первом месте достаточно велик. Так что третий подряд МВП с красивым трипл-даблом по сезону у Джокера почти в кармане. И, что самое главное — вполне заслуженно!
Почти в кармане?. А Яннис там кукурузу охраняет?).. по факту последние три недели нет лучше игрока. И скорее всего Миллуоки выиграет регулярку)
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-3
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Свежий
Плюс Денвер точечно и мощно усилился в дедлайн, шанс закончить регулярку на первом месте достаточно велик. Так что третий подряд МВП с красивым трипл-даблом по сезону у Джокера почти в кармане. И, что самое главное — вполне заслуженно!
+3
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+2
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Nuteruoli
Заслужено, это будет первый европеец в истории с тремя МВП подряд.
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Чудинов Дмитрий
Трипл в среднем по сезону и лидер запада - очень круто. Но Дончич, например, набирает на 9 очков за матч больше (33,3 против 24,7), при этом до трипла тоже недалеко, 9 подборов и 8 ассистов. У Янниса 32,5+12+5,5 и тоже высоко на востоке. Хз, вообще не очевидно, что дадут Коляну.
+2
-4
-2
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