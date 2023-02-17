Дэнни Эйндж: «Пики, которые позволили выбрать Тейтума и Брауна, могли уйти в обмене на Джимми Батлера»

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Бывший глава фронт-офиса «Бостона» Дэнни Эйндж рассказал о том, что несколько лет назад рассматривал вариант с обменом полученных от «Бруклина» драфт-пиков на защитника Джимми Батлера.

Данные пики в итоге позволили выбрать «Селтикс» нынешних лидеров Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна.

«Нам приписывали интерес к Энтони Дэвису, когда он еще был игроком «Пеликанс», но это не соответствовало действительности. А вот с Джимми Батлером мы думали, он был очень хорош. Я мог отдать те два пика за Джимми. Нас тогда критиковали, что мы копим пики. И вот мы могли отдать их. Но нам повезло, позже мы получили за эти пики Тейтума и Брауна», – заявил Эйндж.

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4 комментария

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Поникший Руй
Ответ AEZAKMI228
эм.. батлер намного круче этих мусорных бегунков
слишком толсто
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AEZAKMI228
Ответ morozovvasya
Гений, получается!
эм.. батлер намного круче этих мусорных бегунков
0
-2
-2
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kondratiy
А как же всякие Ябуселе?
+2
0
+2
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morozovvasya
Гений, получается!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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