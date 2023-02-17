Бывший глава фронт-офиса « » рассказал о том, что несколько лет назад рассматривал вариант с обменом полученных от «Бруклина» драфт-пиков на защитника .

Данные пики в итоге позволили выбрать «Селтикс» нынешних лидеров и Джейлена Брауна.

«Нам приписывали интерес к , когда он еще был игроком «Пеликанс», но это не соответствовало действительности. А вот с Джимми Батлером мы думали, он был очень хорош. Я мог отдать те два пика за Джимми. Нас тогда критиковали, что мы копим пики. И вот мы могли отдать их. Но нам повезло, позже мы получили за эти пики Тейтума и Брауна», – заявил Эйндж.

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