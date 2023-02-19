Илона Корстин: «С продажи билетов на Матч звезд Единая лига ВТБ заработала порядка 14 млн рублей»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что доход лиги с реализации билетов на Матч звезд-2023 составил порядка 14 миллионов рублей.

«У нас солдаут – на трибунах будет порядка восьми с половиной тысяч зрителей. Было бы больше, но за одним кольцом возведена сцена, там нет трибуны.

С продажи билетов лига заработала около 14 млн рублей. Отмечу, что впервые после пандемии у нас нет ограничений – нам разрешили продавать билеты на все места, будет полный зал. Мы все соскучились по ощущению полных трибун на звезд, по полному залу.

Радует, что каждый год интерес к Матчу звезд Единой лиги ВТБ очень высок и люди хотят попасть на наше мероприятие. Лучшие билеты были проданы почти сразу. Мне лично писало много друзей и знакомых, просили билеты. Здорово, что Матч звезд пользуется спросом и популярностью, мы каждый год придумываем что-то новое, чтобы удивить болельщиков», – передает слова Илоны Корстин ТАСС.

Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн