Илона Корстин: «С продажи билетов на Матч звезд Единая лига ВТБ заработала порядка 14 млн рублей»

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что доход лиги с реализации билетов на Матч звезд-2023 составил порядка 14 миллионов рублей.

«У нас солдаут – на трибунах будет порядка восьми с половиной тысяч зрителей. Было бы больше, но за одним кольцом возведена сцена, там нет трибуны.

С продажи билетов лига заработала около 14 млн рублей. Отмечу, что впервые после пандемии у нас нет ограничений – нам разрешили продавать билеты на все места, будет полный зал. Мы все соскучились по ощущению полных трибун на Матче звезд, по полному залу.

Радует, что каждый год интерес к Матчу звезд Единой лиги ВТБ очень высок и люди хотят попасть на наше мероприятие. Лучшие билеты были проданы почти сразу. Мне лично писало много друзей и знакомых, просили билеты. Здорово, что Матч звезд пользуется спросом и популярностью, мы каждый год придумываем что-то новое, чтобы удивить болельщиков», – передает слова Илоны Корстин ТАСС.

Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн

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10 комментариев

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Andy
Ответ Muravied
Вчера смотрел начало Звёздного уикенда в НБА, а сейчас смотрю ВТБ. Какая же разница! Вывели детей- инвалидов , которые сейчас стоят и не понимают что происходит, но обязательно объявили про поддержку со стороны государства. Сделали начальное шоу с танцами и светом , но потом , видимо, световой сценарий не продуман. Явно нет денег на оборудование как световое, так и видео. Очень мало камер. Почему нельзя просто сделать копипаст? Видимо, совсем нет денег. Очень жаль.
Клоун 8,5 тысяч детей инвалидов? Походу инвалид тут ты.
+1
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+1
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Bashibuzuck
Ответ Тимур Тима
Найди деваху лет 22-23 ,поверь более упруга будет)
Неее, я по ровесницам, они вообще🔥, ты не шаришь просто😉
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-1
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Тимур Тима
Ответ Bashibuzuck
Хотелось бы😁
Найди деваху лет 22-23 ,поверь более упруга будет)
+1
-2
-1
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Тимур Тима
Ответ Bashibuzuck
Корстин клёвая😊
Лет 10 назад была клёвая ,сейчас только вид
+1
-2
-1
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Тимур Тима
Ответ Muravied
Вчера смотрел начало Звёздного уикенда в НБА, а сейчас смотрю ВТБ. Какая же разница! Вывели детей- инвалидов , которые сейчас стоят и не понимают что происходит, но обязательно объявили про поддержку со стороны государства. Сделали начальное шоу с танцами и светом , но потом , видимо, световой сценарий не продуман. Явно нет денег на оборудование как световое, так и видео. Очень мало камер. Почему нельзя просто сделать копипаст? Видимо, совсем нет денег. Очень жаль.
Откуда же деньги ,все ведь на снаряды тратим ,причём далеко не всегда спортивные!
+2
-2
0
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karlsson27
У нас солдаут....
Полный содаут
0
-2
-2
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Muravied
Вчера смотрел начало Звёздного уикенда в НБА, а сейчас смотрю ВТБ. Какая же разница! Вывели детей- инвалидов , которые сейчас стоят и не понимают что происходит, но обязательно объявили про поддержку со стороны государства. Сделали начальное шоу с танцами и светом , но потом , видимо, световой сценарий не продуман. Явно нет денег на оборудование как световое, так и видео. Очень мало камер. Почему нельзя просто сделать копипаст? Видимо, совсем нет денег. Очень жаль.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Ответ Александр Баранов
Прешь ее?)
Хотелось бы😁
+1
-1
0
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Александр Баранов
Ответ Bashibuzuck
Корстин клёвая😊
Прешь ее?)
+3
-1
+2
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Bashibuzuck
Корстин клёвая😊
+2
-2
0
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