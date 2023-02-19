Станислав Еремин: «Матчи звезд несут определенную сложность для тренеров и баскетболистов»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин рассказал о нюансах Матчей звезд с точки зрения тренерской работы и выступления баскетболистов.

«Такие мероприятия очень красивые, воздушные. Они несут собой зрелищность, прекрасную картинку, общение между людьми.

И в то же время они несут определенную сложность для тренеров и баскетболистов. Потому что зритель приходит посмотреть картинку, посмотреть лучших игроков, на их приемы, на то, как они красиво забивают… Но, если где‑то уходит чисто спортивная составляющая, когда играют на результат, и присутствует много шоу‑элементов, баскетболистам становится сложно держать этот баланс между шоу и спортом.

Но еще труднее приходится тренерам: с одной стороны, нужно дать возможность проявить себя каждому приглашенному, с другой, необходимо, чтобы была хоть небольшая, но спортивная интрига. Это непростая задача», – заявил Еремин.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами