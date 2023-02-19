Никита Курбанов – о Матчах звезд: «Главное – получить удовольствие»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился ожиданиями от Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

«Матч звезд Единой лиги ВТБ - это всегда большое количество знакомых и друзей, друзей из разных команд чемпионата. Тех, с кем не так часто удается общаться по ходу сезона. Это всегда теплые встречи. Мне такие матчи доставляют огромное удовольствие. Тем более в этом году будет новый формат. Это, наверное, будет еще интереснее.

Уже сложились определенные традиции, что команда российских баскетболистов играет с командой иностранцев. В этом же году идут немного другие критерии, другие категории, и это вносит в предстоящий матч какую‑то свежесть, новизну. Потому что что‑то уже устоялось, и, наверное, можно что‑то поменять. То есть тут уже новый интерес к происходящему. Тем более спортивная составляющая в таких матчах немного уходит на второй план: главное – получить удовольствие, чтобы у зрителей осталось как можно больше приятных ярких впечатлений. В новом формате это будет интересно сделать», – заявил Курбанов.

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