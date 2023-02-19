Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился ожиданиями от всех звезд лиги ВТБ.

«Матч звезд Единой лиги ВТБ - это всегда большое количество знакомых и друзей, друзей из разных команд чемпионата. Тех, с кем не так часто удается общаться по ходу сезона. Это всегда теплые встречи. Мне такие матчи доставляют огромное удовольствие. Тем более в этом году будет новый формат. Это, наверное, будет еще интереснее.

Уже сложились определенные традиции, что команда российских баскетболистов играет с командой иностранцев. В этом же году идут немного другие критерии, другие категории, и это вносит в предстоящий матч какую‑то свежесть, новизну. Потому что что‑то уже устоялось, и, наверное, можно что‑то поменять. То есть тут уже новый интерес к происходящему. Тем более спортивная составляющая в таких матчах немного уходит на второй план: главное – получить удовольствие, чтобы у зрителей осталось как можно больше приятных ярких впечатлений. В новом формате это будет интересно сделать», – заявил Курбанов.

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