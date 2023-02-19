Член Зала славы отдал должное европейским баскетболистам.

У чемпиона НБА спросили, почему игроки из Европы вышли на ведущие роли в лиге лишь в последние годы.

«Европейцы не доминировали в НБА раньше, потому что их здесь просто не было. Мы не давали им возможности быть здесь.

Важно понимать, что они начинают играть профессионально с 14-15 лет. Так что они очень хорошо понимают баскетбол, они знают, что надо делать.

Поэтому Лука так хорош, поэтому на него злятся, когда он говорит, что ему здесь все легко дается. Ему легко, потому что он занимается этим всю свою жизнь», – заявил Пэйтон.

Самым ценным игроком двух последних сезонов становился , до него дважды подряд первенствовал .

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