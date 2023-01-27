NBA 2K представила обновленные рейтинги игроков. Леброн на 1-м месте
Разработчики самого популярного баскетбольного симулятора NBA 2K представили обновленные рейтинги лучших игроков лиги.
На 1-й строчке звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, рейтинг которого составляет 98 баллов.
Далее расположились Лука Дончич («Даллас»), Никола Йокич («Денвер»), Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»). Рейтинг этих игроков – 97 баллов.
38-летний Джеймс проводит 20-й сезон в НБА.
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА
и да, если команда на дне, все эти огромные набранные очки просто мусор. Выхлопа от них никакого. Ведь того же Гилджес-александера никто всерьёз не рассматривает, хотя он в топ5 по личной стате.
ну набирает он мусорные очки в краске и чё ? какой 98. он уже не тащер давно. в молодости с ним этот Лейкерс щас шел бы месте на 3-6. 85 Лебе потолок сейчас, за оставшийся скилл набирать 2 очка под кольцом.
И чё то не вижу Лилларда в этом топ10, а он вчера даже 60 набрал, да и в целом в среднем больше того же Леброна набирает.