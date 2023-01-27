NBA 2K представила обновленные рейтинги игроков. Леброн на 1-м месте

Теги Леброн Джеймс Даллас Денвер Лейкерс Милуоки Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич NBA 2K Баскетбол

Разработчики самого популярного баскетбольного симулятора NBA 2K представили обновленные рейтинги лучших игроков лиги.

На 1-й строчке звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, рейтинг которого составляет 98 баллов.

Далее расположились Лука ДончичДаллас»), Никола Йокич («Денвер»), Яннис АдетокумбоМилуоки») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»). Рейтинг этих игроков – 97 баллов.

38-летний Джеймс проводит 20-й сезон в НБА.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

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51 комментарий

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Ivan85
Ответ szpakouski
Только у ЛАЛ 2 игрока в топ-10, но при этом только ЛАЛ не попадают хотя бы в плей-ин. Яснопонятно.
Если ты не заметил, играет только один из нтх
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Ivan85
Ответ frog19
Ой подлизали ему и фанатам. Думаю 98 у него реальные были ещё в Майами. Щас 85 от силы
А у вас теперь пердак бомбит и цифр в компьютерной игрушке. Может и не зря такой рейтинг поставили
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Австриец
Ответ Daishi
Как обладатель неуклюжего медвежьего дриблинга, игрок владеющий трехой на уровне "от раза к разу", 3/4 атакующих действий которого это примитивные (пусть и эффективные) силовые проходы, может быть идеальным?)))
а Грек прям боллхэндлер от бога и трехилупит как Стеф :D
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Австриец
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Меня сложно причислить к фанатам Стэфа, но то, что он ниже Дончича…
это справедливо и закономерно)
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Birdman NBA
Етить тут шиз*в которые жалуются на рейтинг в компьютерной игре.
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Drinkinss
Эмбид ни разу не вышел в финал конференции. Откуда у него такой рейтинг? Йокич и Лука отлетели в том году от карри в ПО 4-1.. но у обоих выше рейтинг) Леброн тоже явно не на своем месте. Дичь кароч.
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szpakouski
Ответ Dmitry Orlov
Ну вот назовите игрока на позицию Энтони Дэвиса лучше здорового Энтони Дэвиса?
В начале сезона у Дэвиса рейтинг был 90, а сейчас 94. У Леброна был 96, а сейчас 98. Судя по росту рейтинга, они проводят выдающийся сезон. Может, даже претендуют на чемпионство или на МВП.
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Leon4ik
Ответ Dmitry Orlov
Ну вот назовите игрока на позицию Энтони Дэвиса лучше здорового Энтони Дэвиса?
Если PF ,то Дюрант , Яннис и Тэйтум, а как центр - и так ясно кто.
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Dmitry Orlov
Ответ szpakouski
Только у ЛАЛ 2 игрока в топ-10, но при этом только ЛАЛ не попадают хотя бы в плей-ин. Яснопонятно.
Ну вот назовите игрока на позицию Энтони Дэвиса лучше здорового Энтони Дэвиса?
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Курье Хамес
Ответ Daishi
Как обладатель неуклюжего медвежьего дриблинга, игрок владеющий трехой на уровне "от раза к разу", 3/4 атакующих действий которого это примитивные (пусть и эффективные) силовые проходы, может быть идеальным?)))
что же ты такое несёшь, чудовище
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TryHarden13
Забавно, что на втором месте сразу 2 центра и один "почти" центр, да еще и Дэвис тоже "почти" в 10 тке...новая эра башен в НБА?
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TryHarden13
До 100, которые были у Шака так никто и не добрался)
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frog19
Ответ Евгений Михеев
Мусорные очки в краске, понятно))) у всех не мусорные, только у него мусорные. И на будущее, место в таблице не является абсолютным мерилом ИНДИВИДУАЛЬНОГО рейтинга игрока.
Ну так где Лиллард если не является, а ???? Даже достаточно сравнить их Shotmap в %. Это просто небо и земля ! Леброн кроме краски одни кирпичи кидает. У Дэмиана из любой зоны порядок. Но один на первой строчке с 98, а другого вообще нет в топ10 ))) Я это связываю только с тем что Портленд на дне ! А Леброну просто подгон сделали как самому медийному игроку, будущему all-time рекордсмену самой популярной команды, это очевидно.

и да, если команда на дне, все эти огромные набранные очки просто мусор. Выхлопа от них никакого. Ведь того же Гилджес-александера никто всерьёз не рассматривает, хотя он в топ5 по личной стате.
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Joshua Morgenstern
Ответ Daishi
Как сову на глобус не натягивай, а с реальностью это мало соотносится.))
Так 2к игра) О какой реальности вообще речь?)
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Евгений Михеев
Ответ frog19
вы в таблицу давно смотрели или чисто глор Леброна ? ну набирает он мусорные очки в краске и чё ? какой 98. он уже не тащер давно. в молодости с ним этот Лейкерс щас шел бы месте на 3-6. 85 Лебе потолок сейчас, за оставшийся скилл набирать 2 очка под кольцом. И чё то не вижу Лилларда в этом топ10, а он вчера даже 60 набрал, да и в целом в среднем больше того же Леброна набирает.
Мусорные очки в краске, понятно))) у всех не мусорные, только у него мусорные. И на будущее, место в таблице не является абсолютным мерилом ИНДИВИДУАЛЬНОГО рейтинга игрока.
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frog19
Ответ Евгений Михеев
85 ?)))) Вы матчи его смотрите или чисто хейт?
вы в таблицу давно смотрели или чисто глор Леброна ?
ну набирает он мусорные очки в краске и чё ? какой 98. он уже не тащер давно. в молодости с ним этот Лейкерс щас шел бы месте на 3-6. 85 Лебе потолок сейчас, за оставшийся скилл набирать 2 очка под кольцом.

И чё то не вижу Лилларда в этом топ10, а он вчера даже 60 набрал, да и в целом в среднем больше того же Леброна набирает.
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Евгений Михеев
Ответ frog19
Ой подлизали ему и фанатам. Думаю 98 у него реальные были ещё в Майами. Щас 85 от силы
85 ?)))) Вы матчи его смотрите или чисто хейт?
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quznez
чистый маркетинг, обращать внимание на такие рейтинги не стоит. задача биза - продать.
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quznez
Ответ Евгений Марков
Где Рассел Уэстбрук?
на банке.
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Nightblackwolf
Ответ Statist
Привет, давно не выкладывал ничего на ютубе. А ведь мы ждём :)
Уже писал, что буду выкладывать, когда плей-офф будет)
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Mikael Rikhard
дичь
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Одна_Тарелка
Ответ frog19
Ой подлизали ему и фанатам. Думаю 98 у него реальные были ещё в Майами. Щас 85 от силы
Даже у Томаса больше было в Бостоне, когда он 29 ппг делал. Леброн все еще делает достаточно, чтобы быть в десятке, но уже недостаточно, что бы быть на первом месте
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Cubs-V
Ответ frog19
Ой подлизали ему и фанатам. Думаю 98 у него реальные были ещё в Майами. Щас 85 от силы
В НБА2K, можно так настроить игрока, что он с 85 будет разрывать. Это просто рейтинги в компьютерной игре.
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Statist
Ответ Nightblackwolf
Чисто хайп, рейтинги точно мусорные.
Привет, давно не выкладывал ничего на ютубе. А ведь мы ждём :)
0
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-1
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ты не прав
Ответ Daishi
Да, да, да, топ-уровень.. просто не хочет..)) Мы видели его "топ-уровень". Как его Грант, как манекена обошел и баззер завалил, как Нембард ему промеж рогов треху всунул. Это он просто не хочет, а так топ-уровень, да..)))
Ты же понимаешь, что так можно написать про любого игрока(вставь лучшего защитника по твоему мнению)?
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