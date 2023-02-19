Разыгрывающий «Индианы» назвал причины неудачного выступления во втором раунде конкурса снайперов.

«Я сам виноват. У меня полетело с самого утра. На тренировке было 34, еще 34, 31. И я вел себя очень спокойно, скромно.

Мне не надо было устраивать этот трешток. Когда Бадди набрал в первом раунде 25 баллов, я сказал ему: «Эй бро, ты проиграл». После этого я и сам начал мазать все подряд. Мне надо быть скромнее», – сказал Халибертон со смехом.

Халибертон в первом раунде конкурса повторил рекорд по набранным очкам, а во втором набрал лишь 17 и уступил .

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