Тайриз Халибертон – о неудачном втором раунде в конкурсе снайперов: «Мне надо быть скромнее»

Теги Индиана НБА Матч всех звезд НБА Дэмиан Лиллард Бадди Хилд Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон назвал причины неудачного выступления во втором раунде конкурса снайперов.

«Я сам виноват. У меня полетело с самого утра. На тренировке было 34, еще 34, 31. И я вел себя очень спокойно, скромно.

Мне не надо было устраивать этот трешток. Когда Бадди Хилд набрал в первом раунде 25 баллов, я сказал ему: «Эй бро, ты проиграл». После этого я и сам начал мазать все подряд. Мне надо быть скромнее», – сказал Халибертон со смехом.

Халибертон в первом раунде конкурса повторил рекорд по набранным очкам, а во втором набрал лишь 17 и уступил Дэмиану Лилларду.

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1 комментарий

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Caraxes
Своему одноклубнику сказал😅
Лучше бы Дэйма трешточил
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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