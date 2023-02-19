Дэмиан Лиллард стал победителем конкурса снайперов, набрав по 26 очков в 1-м раунде и финале
В субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Солт-Лейк-Сити состоялся конкурс 3-очковых.
Победителем конкурса стал Дэмиан Лиллард из «Портленда».
В первом раунде Лиллард набрал 26 очков, в финале он повторил этот результат и превзошел игрока «Индианы» Тайриза Халибертона (17 очков).
Лиллард впервые в карьере первенствует в конкурсе снайперов.
В состязании также приняли участие Джейсон Тейтум («Бостон»), Кевин Хертер («Сакраменто»), Тайлер Хирро («Майами»), Бадди Хилд («Индиана»), Джулиус Рэндл («Нью-Йорк») и Лаури Маркканен («Юта»).
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