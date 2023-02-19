Защитник «Филадельфии» Мэк Маккланг стал победителем данк-контеста НБА в Солт-Лейк-Сити.

На решающий четвертый данк Маккланг надел майку своей школьной команды и поставил сверху с разворотом на 540 градусов.

Сразу после данка начинавший сезон в G-лиге Мэк повторил знаменитый жест «Все кончено» с данк-контеста 2000 года, когда триумфатор того конкурса показал, что вопрос о победителе снят.

Маккланг получил за финальный данк 50 баллов.

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