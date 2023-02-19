Мэк Маккланг повторил жест Винса Картера с данк-контеста 2000 года
Защитник «Филадельфии» Мэк Маккланг стал победителем данк-контеста НБА в Солт-Лейк-Сити.
На решающий четвертый данк Маккланг надел майку своей школьной команды и поставил сверху с разворотом на 540 градусов.
Сразу после данка начинавший сезон в G-лиге Мэк повторил знаменитый жест «Все кончено» Винса Картера с данк-контеста 2000 года, когда триумфатор того конкурса показал, что вопрос о победителе снят.
Маккланг получил за финальный данк 50 баллов.
Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА
Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет
Победил по факту сильнейший, кто сделал самые сложные прыжки, проявил креатив и артистичность. Выпрыгнул из штанов и заслуженно получил награду. Воспользовался случаем и останется в истории надолго.
Конечно молодец, что сделал сложные и с первого раза. Хотя третий у него не получился и он сам просил вторую попытку. Мёрфи не плох.
Главное что бы это не стало нормой, приглашать стритболистов.
И молодец, что надел джерси старшей школы своей, мне кажется, что Фила его специально подписали, чтобы на мвз он с их майкой засветился, а так отдал дань уважения своей школе.