Мэк Маккланг повторил жест Винса Картера с данк-контеста 2000 года

Теги Винс Картер Филадельфия НБА видео Матч всех звезд НБА G-лига Мэк Маккланг Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Мэк Маккланг стал победителем данк-контеста НБА в Солт-Лейк-Сити.

На решающий четвертый данк Маккланг надел майку своей школьной команды и поставил сверху с разворотом на 540 градусов.

Сразу после данка начинавший сезон в G-лиге Мэк повторил знаменитый жест «Все кончено» Винса Картера с данк-контеста 2000 года, когда триумфатор того конкурса показал, что вопрос о победителе снят. 

Маккланг получил за финальный данк 50 баллов.

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

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10 комментариев

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Левый аккаунт Дюрэнта
Ответ Birdman NBA
Так не смотри. Никто не заставляет
Причём тут я?
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Birdman NBA
Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
Лучше вообще не смотреть.
Так не смотри. Никто не заставляет
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0
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Левый аккаунт Дюрэнта
Ответ Birdman NBA
Ага лучше на Симсов смотреть, которые на сетке подтягиваются и руку в кольцо до запихивают
Лучше вообще не смотреть.
+1
0
+1
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zippa
Ответ KV
Было видно, что другие участники более атлетичный и могли бы показать что то особенное. Но они не стали, может из-за умения или отсутствия фантазии. Победил по факту сильнейший, кто сделал самые сложные прыжки, проявил креатив и артистичность. Выпрыгнул из штанов и заслуженно получил награду. Воспользовался случаем и останется в истории надолго.
этим и отличаются чемпионы от простых участников - используют свой шанс на 100%
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Rodbert
Сочные данки, это все что нужно от этого конкурса. Парень сделал это, заодно о своей школе напомнил, красавчик.
+1
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+1
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KV
Было видно, что другие участники более атлетичный и могли бы показать что то особенное. Но они не стали, может из-за умения или отсутствия фантазии.
Победил по факту сильнейший, кто сделал самые сложные прыжки, проявил креатив и артистичность. Выпрыгнул из штанов и заслуженно получил награду. Воспользовался случаем и останется в истории надолго.
+3
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+3
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Birdman NBA
Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
Парня подписали на полтора часа, что бы он выиграл конкурс данков. Это ли не позор? Конечно молодец, что сделал сложные и с первого раза. Хотя третий у него не получился и он сам просил вторую попытку. Мёрфи не плох. Главное что бы это не стало нормой, приглашать стритболистов.
Ага лучше на Симсов смотреть, которые на сетке подтягиваются и руку в кольцо до запихивают
+4
0
+4
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Левый аккаунт Дюрэнта
Парня подписали на полтора часа, что бы он выиграл конкурс данков. Это ли не позор?
Конечно молодец, что сделал сложные и с первого раза. Хотя третий у него не получился и он сам просил вторую попытку. Мёрфи не плох.
Главное что бы это не стало нормой, приглашать стритболистов.
+4
-5
-1
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терминатор киборгов
Молодец парень, не струхнул и выдал шоу!
+8
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DonaldBrashear 2.0
красава, сделал мне утро, своими классными данками.
И молодец, что надел джерси старшей школы своей, мне кажется, что Фила его специально подписали, чтобы на мвз он с их майкой засветился, а так отдал дань уважения своей школе.
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