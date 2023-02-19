Евгений Пашутин – о Матче звезд: «Такие мероприятия очень важны для популяризации баскетбола»

Главный тренер «Пармы» рассказал о своем отношении к звезд.

«Мы горды тем, что три наших игрока участвуют в этом ярком событии. Такие мероприятия очень важны для популяризации баскетбола в стране. Матч пройдет на одной из лучших арен в Москве, уверен, что будет яркое шоу и великолепная организация. Хотел бы поблагодарить за этот праздник баскетбола Сергея Борисовича Иванова, Сергея Валентиновича Кущенко, Илону Корстин и, само собой, президентов всех клубов и игроков.

В такие дни собирается все наше баскетбольное сообщество. Хотим хорошо провести время, посмотрев это интересное шоу. Ребятам же хотелось бы пожелать красивой и зрелищной игры, показать всю красоту баскетбола, чтобы болельщики еще больше любили нашу игру», – сказал Пашутин.

Матч звезд Лиги ВТБ состоится в воскресенье в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Новая школа» против «Старой школы».

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