«Реал» хочет подписать Лоренцо Брауна следующим летом

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«Реал» нацелен на подписание контракта с защитником «Маккаби» Лоренцо Брауном, пишет испанский портал Marca.

Отмечается, что в действующем до 2024 года соглашении Брауна с «Маккаби» есть пункт, в соответствии с которым он имеет право бесплатно перейти в клуб испанской лиги ACB следующим летом.

В нынешнем сезоне Евролиги Браун набирает 18 очков, 6,5 передачи и 3,7 подбора в среднем за матч. В сентябре он помог сборной Испании стать чемпионом Евробаскета-2022, набирая в среднем 15,2 очка и 7,6 передачи.

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