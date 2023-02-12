Евгений Пашутин: «Енисей» затянул нас в свой баскетбол: тягучий, с большим физическим контактом»

Главный тренер «Пармы» после поражения от « » (76:81) в лиге ВТБ отметил, что его команде не удалось реализовать план на игру.

«Игра была сложная. Мы знали, что так будет. В первом круге в Красноярске нам тоже было играть физически сложно. К такой игре готовились, в начале держали ритм, хорошо защищались. Но потом позволили подбирать на своем щите и дали много очков второго шанса. Я думаю, что это ключевой момент.

Красноярцы даже если мазали свои броски, имели возможно забить повторно. Тем самым они заморозили игру, сбили нам ритм и не позволили убегать в быстрые прорывы. «Енисей» затянул нас в свой баскетбол: тягучий, с большим физическим контактом. Мы проиграли третью и четвертую четверти. И конечно же подбор – «Енисей» взял 14 подборов в нападении. Ну и конечно наш процент реализации трехочковых сегодня был не самым высоким.

Защита и подбор – два ключевых момента, которые позволили сопернику заслужено победить. Наша задача проанализировать эту игру, и играть с большей энергией, энтузиазмом, как мы делали это в прошлых играх. Все впереди, понятно, что мы усложнили сегодня себе задачу выхода в плей-офф, Но мы не сдаемся, будем готовиться и бороться за 7 место», – сказал Пашутин.

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