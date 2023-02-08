Евгений Пашутин: «Болельщики «Пармы» отдают свои сердца команде»

Теги болельщики Евгений Пашутин Минск Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин после домашней победы над «Минском» (82:67) в Единой лиге ВТБ отметил поддержку пермских болельщиков.

«Хочу поздравить всех с победой! Готовились к сопернику и знали, что «Минск» усилился двумя новыми игроками. Это очень амбициозная команда, и мы понимали, что соперник будет бороться за победу. Хотел бы отдельно поблагодарить болельщиков, они отдают свои сердца команде, а команда старается играть с самоотдачей и радовать их. Продолжаем борьбу за выход в плей-офф», – сказал Пашутин.

На матче против «Минска» присутствовали более 6 000 зрителей. Белорусская команда идет на последнем месте в Лиге ВТБ.

Рекорд посещаемости НБА: 68 тысяч пришли на матч «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» в футбольный «Аламодоум»!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий