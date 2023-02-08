Евгений Пашутин: «Болельщики «Пармы» отдают свои сердца команде»

Главный тренер «Пармы» после домашней победы над « » (82:67) в лиге ВТБ отметил поддержку пермских болельщиков.

«Хочу поздравить всех с победой! Готовились к сопернику и знали, что «Минск» усилился двумя новыми игроками. Это очень амбициозная команда, и мы понимали, что соперник будет бороться за победу. Хотел бы отдельно поблагодарить болельщиков, они отдают свои сердца команде, а команда старается играть с самоотдачей и радовать их. Продолжаем борьбу за выход в плей-офф», – сказал Пашутин.

На матче против «Минска» присутствовали более 6 000 зрителей. Белорусская команда идет на последнем месте в Лиге ВТБ.

Рекорд посещаемости НБА: 68 тысяч пришли на матч «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» в футбольный «Аламодоум»!